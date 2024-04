L’Igualada Rigat certifica la permanència contra el Rivas i somia amb el Play-Off (4-2)

L'Igualada Hoquei Club continuarà un any més a l'OK Lliga, i podria classificar-se pel play-off final, després d'una treballada victòria el diumenge a Les Comes contra l'Adiss Hockey Rivas.

Després d’un inici complicat, els igualadins recuperen la iniciativa

La segona part va començar amb un Igualada Rigat més segur amb la bola i amb més capacitat ofensiva. Els jugadors igualadins van començar a assatjar la porteria de l’equip madrileny, aconseguint avançar-se en el marcador quan quedaven 14 minuts pel final, amb un gol de Gerard Riba. El partit, però, va continuar sent molt disputat, amb un Rivas que gairebé aconsegueix l’empat en una falta directa desaprofitada per Alex Joseph.

I, precisament, de falta directa és com va arribar el 3-1 per als locals, un altre cop amb Gerard Riba com a protagonista. El jugador del conjunt igualadí va enganyar el porter rival, Marc Castañer, amb una rematada molt ajustada al pal. Semblava que l’Igualada posava distància, però la desena falta igualadina va tenir com a conseqüència un nou intent del Rivas per escurçar distàncies al marcador. Alex Joseph va tornar a ser l’encarregat d’executar la falta, però una mà salvadora de Guillem Torrents va ser decisiva per mantenir el 3-1. Amb el Rivas en inferioritat, Marc Rouzé va culminar una jugada iniciada per Marc Carol, defininint a l’escaire de la porteria madrilenya i establint el 4-1.

Ja al tram final del partit, amb el Rivas bolcat a l’atac, Aleix Marimon va cometre una falta a 1:44 del final que li va comportar la targeta blava. Bernat Yeste va executar a la perfecció la falta directa amb un xut incontestable per batre Guillem Torrents. Amb el 4-2 al marcador i la tensió tornant a emergir a Les Comes, l’entrenador del Rivas, Carlos Cortijo, va cremar totes les naus amb la inclusió del porter jugador. L’Igualada Rigat va haver de resistir els darrers instants de partit en aquest cinc per quatre, però la solidesa defensiva de l’equip de Marc Muntané va acabar transformant-se en un obstacle insuperable pel conjunt madrileny.

De patir per la permanència a somiar amb el play-off

Amb 35 punts totals i la tranquil·litat d’haver aconseguit l’objectiu de la permanència, l’Igualada Rigat s’enfrontarà al seu darrer partit de lliga contra el Sant Just amb opcions d’entrar al play-off per disputar el títol. Després d’una temporada en la qual l’hoquei igualadí ha tornat a aconseguir un títol europeu, l’Igualada Rigat pot rematar la feina intentant estar entre els escollits per disputar la fase final de l’OK Lliga. Els igualadins en tindrien prou amb un empat i, en cas de derrota, haurien d’esperar al resultat del PAS Alcoi a la pista del CH Caldes.