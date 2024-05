Accident mortal a l’A-2 a Jorba

Amb aquesta, ja són 42 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest 2024 en carreteres catalanes; 12 de les quals motoristes

AMPLIACIÓ 13:32h – El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha produït un accident viari mortal al punt quilomètric 546,5 de l’A-2 de Jorba. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 07.54 h.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut un accident amb una motocicleta i un turisme implicats. El motorista ha caigut a la via i el turisme que venia darrera l’ha atropellat. Es tracta d’un home, V.L.V., de 61 anys i veí de la Garriga.

En l’accident hi han treballat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). També hi han treballat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han estabilitzat el turisme per elevar-lo i poder extreure la víctima mortal, el motorista, amb seguretat.

Quant a l’afectació viària, s’ha hagut de tallar l’A-2 a Jorba en sentit Lleida però hi havia desviaments senyalitzats.