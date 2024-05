Triangular d’Empresàries i Directives del Berguedà, l’Anoia i el Garraf-Penedès a Capellades

La trobada va acollir a una seixantena d’assistents i es va celebrar al Museu Molí Paperer.

El Museu Molí Paperer de Capellades va acollir amb èxit la segona Trobada Triangular d’Empresàries i Directives del Berguedà, l’Anoia i el Garraf-Penedès, organitzada per UEA Inquieta i que va comptar amb la col·laboració de les comissions ACEB Suma i Dones d’Empresa.

Aquesta trobada triangular va comptar amb la participació d’una seixantena d’assistents, amb l’objectiu d’establir relacions de negoci i/o vincles de col·laboració entre les professionals dels diferents territoris. En aquest sentit, van desenvolupar-se tot un seguit de dinàmiques per facilitar l’establiment i el contacte entre les persones participants a la jornada.

La Trobada Triangular va arrencar amb la benvinguda per part de la comissió amfitriona, UEA Inquieta, i tot seguit, les representants de les diverses comissions també s’hi afegiren per tal de donar a conèixer els objectius i accions de les respectives comissions respecte el teixit empresarial femení dels seus territoris.

Amb l’objectiu de ser una trobada distesa i amena, va tenir lloc una activitat per trencar el gel: un taller basat en una dinàmica sobre com fer un elevator pitch. Aquesta acció va permetre posar en pràctica per tal que les assistents es presentessin elles mateixes, professionalment i empresarialment, davant la resta de participants.

La trobada triangular va continuar amb un brunch a peu dret per tal de facilitar l’intercanvi d’impressions i la realització de relacions professionals. I va finalitzar amb una visita al Museu Molí Paperer de Capellades i un taller de paper per tal de conèixer aquesta activitat

econòmica i empresarial tan arrelada i representativa a la comarca, amb gairebé mil anys d’història.

Aquesta trobada triangular va ser possible gràcies al patrocini de Servisimó, Zona Sportiva Empresarial i Semat Data; a la col·laboració del Museu Molí Paperer de Capellades, Express Yourselfi -escola d’oratòria- i AC Disseny; i al suport de l’Ajuntament de Capellades, l’Ajuntament d’Igualada i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.