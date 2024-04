L’Igualada HC guanya la WS Europe Cup i recupera el seu lloc en la història

L'Igualada Rigat ha derrotat aquest diumenge el Follonica d'Itàlia per 4-2 en la final de la World Skate Europe Cup, l'antiga Copa CERS, i aconsegueix així el seu primer títol europeu en 25 anys, en un pletòric partit dels igualadins disputat al pavelló de les Comes.

Des dels primers minuts ja es va veure un Igualada endollat. Talment com si les 24 hores que havien passat des de la semifinal contra el Sarzana no haguéssin transcorregut en el temps. Els arlequinats van aparéixer a la pista conscients del què s’hi jugaven, i també que darrere tenien tota una ciutat. Les Comes oferia un aspecte com no es veia en dèacades. L’ocasió s’ho valia. I tant.

El que pocs imaginaven és que les coses sortirien tant bé, i d’això en va tenir una gran part de culpa sorneguera Nil Cervera. Considerat ja un dels millors jugadors de l’OK Lliga, la joia de la casa va treure tot el què sap en una primera part memorable, digne d’un jugador Top i consagrat. Calia donar a la diana primer, abans que el Follonica, per poder gestionar millor la final. I així va ser. Cervera va elaborar una jugada personal amb un xut creuat va superar el veterà Leonardo Barozzi. I aquí va començar la festa.

Els nostres van gaudir de les millors ocasions, davant un Follonica sorprés per la força de les Comes i per un equip que anava directe, de cara, imponent, que volia guanyar més que ells. Als 18 minuts, Cervera es va treure de la xistera una jugada de màgia per marcar el segon, i, després que Marc Carol enviés una bola al pal, encara se’n guardava una altra abans del descans, just al límit, per inventar-se un xut des de fora de l’àrea, que colocava el 3-0 en el marcador i un “hat trick” de somni.

A la represa, Mabe Marimón va avisar que els arlequinats estaven disposats a rematar més la feina, i poc després els igualadins enviaven una bola al pla. Els italians disposaven d’ocasions, sobretot de Francesco Banini i del capità Federico Bagnini, però morien en la defensa o en Guillem Torrents, molt segur.

Gerard Riba va tenir en el seu estic el quart en una falta directa, però no va poder ser. Instants després, altra vegada, com no, Nil Cervera feia el 4-0 amb un gol gairebé calcat al tercer. Els següents minuts van ser molt de l’Igualada, amb un rival que no aconseguia entrar en el partit, però la desena falta dels nostres va propiciar el 4-1, obra de Banini, que poc després, també en falta directa per blava de Cervera, repetia fent el 4-2, que seria definitiu.

Els darrers instants, amb el pavelló bolcat amb l’equip, ens quedaran per sempre a la retina. Un cap de setmana rodó, culminat amb el capità Roger Bars, que fa poc va sortir d’una greu lesió, aixecant el trofeu al mig de la pista.

Ara, a esperar la festa. Els carrers d’Igualada tenen la paraula.

Igualada Rigat, 4 (3+1): Guillem Torrents, Gerard Riba, Nil Cervera (4), Mabe Marimón i Marc Carol. També Marc Rouzé, Roger Bars, Uri Llenas i Tety Vives. Jaume-Arnau Marqués.

Follonica, 2 (0+2): Leonardo Barozzi, Davide Banini (2), Federico Pagnini, Marco Pagnini i Fernando Montigel. També Francesco Banini, Federico Buralli i Oscar Banarelli.

Gols: 1-0, Nil Cervera (8′). 2-0, Nil Cervera (18′). 3-0, Nil Cervera (24′). 4-0, Nil Cervera (39′). 4-1, Davide Banini (44′ FD). 4-2, Davide Banini (45′ FD).

Àrbitres: Joaquim Pinto i Pedro Figueiredo (Portugal). Blaves a Federico Pagnini i Nil Cervera.