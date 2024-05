Organitzades una quinzena d’activitats pel Dia Internacional per la Salut de les Dones

Les regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han presentat una agenda de setze actes per commemorar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, el 28 de maig. Les activitats, que estan programades pels mesos de maig i juny, es duran a terme als set municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. L’agenda incorpora actes organitzats des dels ajuntaments i la Mancomunitat i especialment des dels Equips d’Atenció Primària de la Conca d’Òdena.

Totes les activitats tindran lloc entre el 20 de maig i el 10 de juny, i tenen com a objectiu fer visible el biaix de gènere en l’àmbit de la salut i promoure activitats d’interès per a les dones. Seran dues setmanes per a parlar de salut, sexualitat, menstruació, beneficis físics i emocionals de l’activitat física, autocures i hàbits saludables, entre altres temes. Una agenda que vol englobar totes les dones de totes les edats i generar sinèrgies entre dones i grups de dones, teixint xarxa i sororitat.

L’agenda inclou, entre d’altres, caminades saludables, cinc xerrades, dos tallers, classes obertes, una masterclass i teatre. D’entre les activitats destaca la classe oberta d’hipopressius per a potenciar la musculatura abdominal i del sòl pelvià a Òdena, les caminades saludables per a persones gestants a Igualada, i la xerrada “Autocura i hàbits saludables en la dona” a Castellolí, Jorba i La Pobla de Claramunt.

L’agenda també incorpora el nou cercle de dones ‘Compartim experiències de dependència’ per poder dialogar en un espai grupal sobre l’impacte que causa l’ús de substàncies en les dones. L’activitat comptarà amb quatre sessions, que s’allargaran fins al juliol i està organitzada pel Servei d’Informació i atenció a les dones de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. També destaca el taller per a famílies per acompanyar a les sexualitats en la infància que se celebrarà el proper dilluns 27 de maig de 18.30 a 20h a l’Escola Ramon Castelltort. Hi haurà servei de cangur gratuït amb reserva prèvia.

L’Agenda d’actes del 28M, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena rep el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. L’agenda completa d’actes es pot consultar a la web www.micod.cat.