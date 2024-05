TEDxIgualada vol promoure estudiants en col·laboració amb els centres educatius

TEDxIgualada convida a tots els centres educatius a unir-se al programa TED-Ed Student Talks adreçat a estudiants de 6-18 anys per aprendre a expressar les seves idees amb passió i convicció.

TEDxIgualada, en el context de la primera edició Talent Talks de presentació oberta dels projectes TdR organitzada per l’INS Pere Vives Vich, va encoratjar el col·lectiu educatiu a liderar el programa TED-Ed Student Talks per introduir el format de xerrades curtes de TED entre els estudiants de 6 a 18 anys. Amb aquest programa de TED els alumnes aprenen a compartir les seves idees innovadores i inspiradores a través d’un recorregut lectiu que pot liderar qualsevol centre educatiu del territori. Amb aquesta iniciativa, TEDxIgualada busca promoure la confiança, el pensament crític i la innovació entre els joves per catalitzar canvis significatius a la nostra comunitat.

Durant la sessió 4 alumnes ponents van exposar sobre la coneguda catifa vermella els seus Treballs de Recerca: Laia Castells: Estudi de la ciència i la tecnologia que hi ha al darrere de l’il·lusionisme, Paula Hernando: Estudi experimental de la inducció de senescència en el melanoma, Marta Agulló: El cos com a espai de conflicte, (de)construcció i lluita i Ivet Torra: La neurociència aplicada a l’aprenentatge de llengües amb l’objectiu final de l’adquisició.

TEDxIgualada va convidar a tots els centres educatius, siguin públics o privats, reglats o no reglats, a unir-se al programa TED-Ed Student Talks per obtenir tots els recursos didàctics que facilita la plataforma TED perquè els estudiants aprenguin a expressar les seves idees amb passió i convicció. El programa ofereix als centres educatius materials per incorporar al currículum acadèmic de l’alumnat per treballar sobre el descobriment, el desenvolupament i la compartició d’idees i inspirar els altres amb les seves visions.

“Amb aquesta iniciativa, volem fomentar la participació activa dels estudiants en la creació de canvis positius a la nostra comunitat. Estem buscant veus fresques i perspectives úniques que puguin inspirar a tots nosaltres a pensar de manera diferent i buscar solucions innovadores als reptes que ens envolten”, va dir en Jordi Solà llicenciatari de TEDxIgualada.

El termini per a les inscripcions està obert tot l’any a la web https://ed.ted.com i la concessió de llicències es realitza el primer d’abril, el primer d’agost i el primer de desembre segons l’interès del centre en desplegar el programa i tallers entre el seu alumnat. Poden sol·licitar-ho docents majors de 21 anys que treballin amb estudiants de 6 a 18 anys en una aula, escola, entorn extraescolar o organització juvenil/educativa.