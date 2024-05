El CF Vilanova empata a casa de l’Sporting Gavà i es manté a 2 punts del descens

Els vilanovins van cedir un empat (2-2) i esperen guanyar els dos propers partits a casa per assegurar la permanència

El CF Vilanova del Camí no va poder endur-se la victòria al camp de l’Sporting Gavà diumenge, però va sumar un nou punt després d’empatar 2-2 contra els del Baix Llobregat. Els vilanovins han aconseguit puntuar en les 5 darreres jornades del campionat.

S’enfrontaven a un molt bon equip, que aquest any, “entre males dinàmiques i infortunis, jo crec que no està tan amunt a la classificació com realment mereix”, afirma Carrillo. Amb tot, l’equip afrontava el partit amb molta il·lusió, malgrat l’horari intempestiu de diumenge a les vuit del vespre. Sabien que aquesta era una jornada molt propícia per posar una mica de terra per mig amb el descens.

El partit va començar malament per als vilanovins amb el primer gol dels locals, quan tot just acabava de començar el joc. Al minut dos, Joel va cometre una petita errada en el control amb els peus, que un rival va aprofitar per marcar. Aquest gol inicial va desajustar l’equip, permetent a l’Sporting Gavà dominar els primers deu o quinze minuts amb nombroses ocasions. Però Joel es va recuperar ràpidament i va evitar dos gols clars, mantenint l’equip en el partit. “L’equip va saber resistir, va començar a creure una mica més i es va poder veure un Vilanova del camí protagonista, amb més d’incidències en aquests contraatacs, amb una mica més de perill sobre el camp i l’àrea rival”, com assegura Carrillo. “I en una gran recuperació de Kenneth al mig del camp, culminava amb una assistència Petit, que definia a les meravelles davant del porter”, i pujava el primer gol per als vilanovins i l’empat al marcador, donant ales als vilanovins. Així van marxar al descans i l’equip el va aprofitar per ajustar el pla de joc.

La segona part va començar força bé. En el minut 65, arriba el segon gol dels vilanovins després d’una bona jugada d’estratègia, entre Eric Segovia i El Gharrass, qui va aconseguir convertir l’1 a 2. Però l’alegria va durar poc perquè una nova errada defensiva va fer pujar el segon gol dels locals. Després d’uns minuts de tanteig, el partit va tenir poques ocasions clares per a cada equip. L’Sporting Gavà va disposar d’algunes accions perilloses que la defensa i Joel van desbaratar sense problemes, mentre que Kenneth va rematar de cap per sobre del travesser, sent aquesta l’única altra ocasió destacada.

Empat final, doncs, molt agredolç perquè després fer el més difícil, com assenyala Carrillo, l’equip va veure com els empataven en 30 segons per les errades comeses. Tot i això, sumen 38 punts, i en resten algun als perseguidors. Es mantenen a dos punts del descens, però amb una jornada menys.

Com assegura el tècnic, afronten els dos pròxims partits a casa, contra Unificación Bellvitge i Vista Alegre, “amb il·lusió i esperança, sabent que tres o quatre punts més assegurarien la permanència matemàtica”. Per això també fan una crida a l’afició local, perquè vagi a Can Titó a animar l’equip a aconseguir aquesta gran fita.