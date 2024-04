L’Igualada Femení Grupo Guzmán pateix una nova derrota contra el Bembibre HC (2-0)

L’Igualada Femení Grupo Guzmán va caure 2-0 contra el Bembibre HC en la jornada 23 de l’Ok Lliga Iberdrola. El conjunt de la capital de l’Anoia, ja sense opcions de seguir a la màxima categoria, s’enfrontava a un rival que encara està batallant per assegurar la permanència. Tot i la difícil situació de l’equip, les jugadores igualadines van disputar el partit fins els minuts finals. La falta d’eficàcia de cara a porteria va penalitzar les jugadores de Sergi Punset, que van encaixar 2 gols transcendentals al final de cada període sense aconseguir anotar-ne cap.

La primera part del partit va estar marcada per la intensitat entre els dos equips, però amb poques ocasions clares per les igualadines. Quan faltava un minut pel descans, justament després d’un bon contraatac de l’Igualada Femení Grupo Guzmán, l’equip del Bierzo es va llençar a l’atac per acabar rematant una bola morta dins de l’àrea i posar l’1-0 al marcador.

Durant la segona part, el partit va seguir la mateixa tònica que fins al descans. En els darrers minuts, les igualadines es van bolcar en la pressió buscant empatar el partit. Amb l’equip exposat, un error en la pressió va acabar en una falta directa i targeta blava per Carla Claramunt. A la bola aturada, Gisela Vicente va marcar el 2-0 definitiu pel Bembibre.

L’equip igualadí dirigit per Sergi Punset encara té per davant 3 jornades en les quals intentarà competir al màxim cada partit, tot i no comptar amb opcions matemàtiques per seguir a l’OK Lliga Iberdrola la propera temporada.