El Teatre de l’Aurora tanca la temporada amb més de 3.700 espectadors

La mitjana d’ocupació ha estat del 70% amb més de 3.700 espectadors al llarg de tota la temporada

El Teatre de l’Aurora tanca la temporada 2023/2024 amb una xifra de més de 3.700 espectadors. Després de presentar 20 espectacles en un total de 60 funcions, la temporada ha registrat una ocupació mitjana propera al 70%. Aquesta bona resposta es pot atribuir a la diversitat i qualitat de les produccions presentades, que han atret un públic variat a l’escena teatral local.

El teatre ha exhaurit les entrades d’una o diverses sessions d’una desena d’espectacles com Una casa en la montaña, You say tomato, El collar de la reina, L’enterrador, Sí Sí Sí, Kiss me love o els cicles d’espectacles infantils Km.0 i El Petit.

Aquesta temporada s’han abonat un total de 90 espectadors, cosa que significa una tendència a l’alça i confirma la millora que han suposat per al públic i pel teatre els canvis en la proposta d’abonaments.



Aposta per les produccions pròpies



Un dels espectacles que ha destacat durant aquesta temporada ha estat Sí Sí Sí, la producció pròpia del Teatre de l’Aurora que es va estrenar al mes de març. Aquesta obra, que tracta temes com el desig i el consentiment, ha rebut elogis tant de la crítica especialitzada com del públic assistent. A més, l’espectacle ha iniciat una gira que està rebent molt bona acollida a les diferents localitats on es representa, consolidant l’aposta del Teatre de l’Aurora com a entitat impulsora de produccions teatrals.



Teatre de l’Aurora



El Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un projecte col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat, la participació i la cooperació. Ofereix una programació estable des de 1996 amb la voluntat que el teatre, i la cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d’una oferta de qualitat. El Teatre de l’Aurora, ubicat a Igualada, forma part de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i de la Red de Teatros Alternativos.