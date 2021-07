Igualada homenatja a tots els que lluiten contra la covid en un gran acte a Cal Font

Just després de la inauguració del macro mural que s’ha inaugurat aquest dissabte a la Plaça de Cal Font, ha començat l’homenatge a les persones que lluiten contra la covid-19. La part principal de l’acte ha comptat amb la presència d’un metge de l’atenció primària, Xavier Cantero; una mestra, Almodis Orellana i de la recentment guardonada amb el Premi Internacional Catalunya i cap d’infermeria de l’Hospital d’Igualada, Tijana Postic. A més, també a pujat a l’escenari amb tots ells Francesc Ricart, que va estar ingressat més de dues setmanes per covid-19 al març del 2020. Tots ells han explicat la seva experiència durant 16 mesos des de l’inici de la pandèmia.

En la seva intervenció, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha volgut agrair a totes les persones implicades tant en l’acte d’homenatge com en la construcció del mural. “Cal barrejar la cultura amb les lluites compartides a les quals estem fent front, la sanitària, la social i la nacional”, ha sentenciat. També ha fet una crida a augmentar el pressupost tant en sanitat com en cultura.

Per la seva banda, el president d’Òmnium Anoia, Pere Joan Vinós, ha lamentat que no s’hagin pogut celebrar tots els actes previstos pel 50è aniversari de l’entitat anoienca. Tot i així s’ha mostrat satisfet de celebrar un acte com el d’aquest dissabte a la ciutat.

El director del Festival Cruïlla, Jordi Herreruela, ha revelat que aquest mural ja estava pensat per abans de la covid-19, i que havia de tenir al paraula llibertat, però que la pandèmia va canviar els plans, passant a ser un homenatge a tots aquells que han participat en la lluita contra la pandèmia.

L’autor del mural que s’ha inaugurat aquest dissabte, Joan Fontcuberta, s’ha mostrat molt agraït per poder catalitzar un projecte compartit, “m’agradaria que es recordés aquest mural com el mural de la gent, no el mural del Joan Fontcuberta. Jo em sento com el pastor que ha conduit totes les fotografies que hem rebut per acabar fent aquest mural”.

L’acte d’homenatge, presentat per la periodista Mònica Terribas, s’ha iniciat amb unes paraules de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que ha recordat que en la darrera pandèmia que va patir la ciutat, la grip espanyola del 1918, la junta de beneficència de la ciutat va editar un llibre per agrair la solidaritat de tots aquells que van implicar-se en derrotar aquella malaltia. “Avui, amb el mural que hem inaugurat, també fem un reconeixement a totes les persones que ho han donat tot per sortir junts de la covid-19”, ha comentat l’alcalde.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, també han dirigit unes paraules als assistents a l’acte, que omplien la meitat de la Plaça de Cal Font. Els dos han aprofitat per recordar que la lluita contra la covid-19 no ha acabat i que tothom ha de seguir actuant amb responsabilitat.

Durant l’acte també hi ha hagut les actuacions del cantautor Cesk Freixas i de bandes i corals igualadins.