El govern fa oficial el Premi Internacional Catalunya per Tijana Postic

El Premi Internacional Catalunya vol ampliar els horitzons i anar més enllà del “primer món”, i per això ha decidit reconèixer el paper vital del col·lectiu de dones migrants durant la pandèmia de covid. Així ho ha expressat la presidenta delegada del guardó, Mary Ann Newman, en una entrevista a l’ACN en què ha assenyalat que “acollir persones d’altres països, de països extraeuropeus, a Europa ha estat fonamental per la sanitat”. Tal com ha anunciat la portaveu del Govern, el XXXII Premi Internacional Catalunya ha recaigut en quatre dones, entre elles, com ja s’havia avançat, la cap d’infermeria de l’Hospital Universitari d’Igualada, Tijana Postic. Les altres tres guardonades son Dania El Mazloum, Anxhela Gradeci, i Özlem Türeci. El govern considera que les quatre representen facetes diferents de la lluita contra la covid, però que compateixen “el desig de servir a la societat”.

Les guardonades d’enguany, que rebran el premi corresponent al 2020, quan precisament no es va atorgar per la pandèmia, també equilibren la balança de gènere: dels 37 premiats, 30 són homes i només set són dones. “No hem decidit donar-lo a aquestes quatre persones per equilibrar-ho, però ha estat una oportunitat perquè ja teníem al cap remeiar aquest desequilibri”, ha admès Newman.

“L’OCDE ens diu que el 70% de les persones que treballen en el món sanitari són dones, i en un percentatge molt alt són dones migrants”, ha afegit la lingüista, que ha valorat que la seva contribució des de la primera línia de la pandèmia era una “fita molt important” a tenir en compte.

Tijana Postic, arribada a Catalunya de Bòsnia fa 25 anys, va organitzar la resposta del servei d’infermeria a Igualada, el primer focus de coronavirus a Catalunya.

Segons Newman, han rebut la distinció “amb contenció”, però “molt commogudes”, i algunes d’elles l’han acceptat en nom del col·lectiu al qual representen. Totes quatre seran presents a la cerimònia d’entrega, que s’està estudiant que sigui el gener del 2022 per lliurar-lo a la vegada als guardonats del 2021, que possiblement es decidiran a la tardor.

El Premi Internacional Catalunya, que per Newman té “un fort contingut ètic”, es va crear el 1989 per “oferir als catalans exemples de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes” i situar Catalunya “a l’escena dels grans guardons internacionals”. Fins ara ha reconegut la trajectòria de personatges il·lustres com l’expresident nord-americà Jimmy Carter, l’escriptor japonès Haruki Murakami o la primatòloga británica Jane Goodall.