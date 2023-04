Igualada celebra el Dia Mundial de la Dansa aquest dissabte

Igualada es prepara per celebrar el Dia Internacional de la Dansa amb una mostra única de dansa que inclou fins a dotze escoles, entitats i companyies de dansa que duran a terme un total de vint-i-una coreografies durant gairebé dues hores de durada. L’esdeveniment tindrà lloc al Teatre Municipal Ateneu demà dissabte 22 d’abril a les 18h.

La mostra de dansa serà una oportunitat per als ballarins locals de mostrar el seu talent davant del públic. L’esdeveniment comptarà amb la participació de diferents escoles de dansa, entitats i companyies locals de renom, que oferiran una gran varietat d’estils de dansa, des de la dansa clàssica fins a la dansa contemporània. Aquesta mostra de dansa és una iniciativa per celebrar el Dia Internacional de la Dansa i posar en valor la importància de la dansa com a forma d’expressió artística. Les escoles participants són l’Aula, escola de dansa; Estudi de dansa i expressió Dell’Arte; Espai d’Arts, Centre Educatiu de Dansa; Atrezzo Dansa i Arts Escèniques; Luna Mora; Agrupació folklòrica igualadina, Q•Arts; Estudi de ballet Montserrat Andrés i escola de dansa Salsadance. Amb la participació d’escoles convidades: Escola de dansa Esther Insa de Barcelona, Escola de ballet Ma Cinta de Manlleu i la companyia de dansa Doce d’Igualada.

Més activitats

Les properes activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dansa serà el diumenge 7 de maig, a les 12 h Plaça de l’Ajuntament, amb la Roda d’Esbarts Infantils i Juvenils, que un any més la dansa tradicional farà lluïr dins el marc dels actes del Dia de la Dansa. L’Agrupació Folklòrica Igualadina, organitza aquesta trobada d’esbarts infantils i juvenils dins la Roda d’Esbarts Catalònia, on ens mostraran els petits i joves de diferents punts del territori, i d’una forma amena i divertida, la música i els balls del nostre país. Els esbarts convidats són: Esbart Dansaire de Granollers; Esbart Dansaires de l’Hospitalet; Casal Cultural Dansaires de Manresa; Esbart Joventut Nostra i l’Agrupació Folklòrica Igualadina. En aquesta mateixa activitat, Bitrac Dansa d’Igualada, també organitza el dia 14 de maig a les 12 h al Teatre Municipal Ateneu, la Roda d’Esbarts Infantils i Juvenils Catalònia, una trobada que comptarà amb la participació de l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí; Dansaires Manresans; Esbart Vila de Sallent, Esbart Monistrol Dansaire i Bitrac Dansa. Les dues activitats són gratuïtes.

A la tarda del mateix diumenge 7 de maig a les 18 h al Teatre Municipal Ateneu, tindrà lloc l’espectacle de dansa “Fiblades” de la companyia La llançadora, que va entorn el llegat de les colònies i el tèxtil en un llenguatge que beu de la dansa d’arrel.

Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web del www.teatremunicipalateneu.cat i a www.tiquets Igualada.cat a preu 3€, Fiblades, 18 i 15€.