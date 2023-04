El Monbus CB Igualada confia en l’ambient de Les Comes per guanyar al Barça B i aconseguir la permanència

El primer equip masculí del Club Bàsquet Igualada juga el darrer partit de lliga contra el FC Barcelona B. El partit se celebrarà el dissabte 22 d’abril a les 19:00 al Pavelló de Les Comes en horari unificat.

L’equip dirigit per Òscar Navarro està en una molt bona dinàmica de joc i de treball, resultat d’això estan les dues darreres victòries consecutives enfront Es Castell i Martinenc Basquet.

La darrera jornada de lliga regular serà una jornada d’infart on fins a 5 equips (Es Castell, Martinenc, Granollers, Esparreguera i Igualada) tenen opcions d’entrar, o en zona de descens directe, o col·locar-se en zona de promoció, o bé fins i tot salvar la categoria directament.

El conjunt igualadí, només baixaria automàticament amb una derrota unida amb una victòria d’Esparreguera i Es Castell. Les combinacions per a salvar la categoria directament o bé mitjançant el playout són moltes més i les podeu consultar en aquest enllaç.

El Monbus CB Igualada ha sofert una temporada molt accidentada amb nombroses lesions de llarga durada que han condicionat les possibilitats de competir al màxim nivell. Tot i això, l’equip ha sabut sobreposar-se a la situació i amb molt de treball, esforç i dedicació han estat capaços de capgirar la situació. Possiblement s’arriba al darrer partit amb les millors sensacions de tota la temporada convençuts que l’equip pot salvar la categoria.

El rival serà el totpoderós FC Barcelona B que segur que vindrà amb ganes de revenja ja que l’Igualada va aconseguir la victòria en el partit de la primera volta. Els blaugranes són els líders de la competició.

Serà un partit d’alta tensió on tothom hi està convocat per ajudar a l’equip a aconseguir la permanència.