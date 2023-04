Bona resposta als tallers per als usuaris dels centres residencials ViuB

L’Ajuntament ha organitzat tallers per als usuaris dels centres residencials ViuB 1 i ViuB 2 per a resoldre dubtes sobre el reciclatge domèstic i contribuir en el foment de les bones pràctiques en aquest sentit. Els tallers han estat un èxit; tots i totes els usuaris dels centres ha assistit i amb un alt nivell d’interès.

Les informadores ambientals i impartidores dels tallers, han explicat que fins i tot els assistents han portat envasos per preguntar on s’havien de dipositar. “Han mostrat molt interès i un gran sentit de la responsabilitat per fer-ho bé” i han afegit que es van haver d’organitzar en dos tallers per cada centre pel gran nombre d’inscrits.

Aquesta acció s’emmarca en la campanya de foment del reciclatge domèstic que s’està desenvolupant juntament amb altres accions com el repartiment de bosses de selectiva, bujols airejats (per a l’orgànica) i bosses compostables entre els veïns i veïnes d’Igualada.

La formació ha tingut lloc el dimarts 28 de març d’11 a 12:30h i el dimecres 29 de març d’11 a 12:30h al centre residencial ViuB 1 del carrer Joaquima Vedruna i el dimarts 18 d’abril d’11 a 12:30h i el dimecres, 19 d’abril d’11 a 12:30h al centre ViuB 2 de l’Avinguda Gaudí.

Els tallers han anat a càrrec de les informadores ambientals del departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament. A banda d’explicar com reciclar a casa, a quin contenidor va cada residu, l’activitat té l’objectiu de sensibilitzar al col·lectiu de la gent gran sobre la importància del reciclatge i el paper fonamental que cadascú de nosaltres té per a la preservació del medi ambient.