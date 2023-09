Igualada celebra amb èxit la Setmana Europea de la Mobilitat

Del 16 al 22 de setembre Igualada ha celebrat la Setmana Europea de la Mobilitat amb diferents activitats per promoure els hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. Les activitats, que anaven dirigides a escolars, famílies i públic en general, han comptat amb gran èxit de participació per part de tots els públics.

Aquest conjunt d’accions han estat organitzades pel Departament de Mobilitat i el Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada i tenen com a objectiu fomentar la mobilitat sostenible, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.

En el marc del foment d’una mobilitat sostenible i saludable, l’Ajuntament hi treballa durant tot l’any. L’exemple són projectes com l’Anella Verda, el projecte de la Via Blava i el nou carril bici d’Igualada, que travessarà i unirà la ciutat de sud a nord, amb una llargada de 2,5 quilòmetres. Aquesta darrera obra, que ampliarà els carrils bici a la ciutat, connectarà 5 zones escolars, 2 zones comercials, 1 zona industrial i 1 zona esportiva, i està subvencionada amb 700.000,00 euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Divendres, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, es va celebrar també el Dia Mundial Sense Cotxes i un cop més, per a commemorar-ho i fomentar l’ús del transport públic, l’Ajuntament va oferir el servei de bus urbà gratuïtament durant tot el dia. Un total de 3.413 persones en van beneficiar d’aquest servei, concretament 1.743 persones van fer ús de la línia LC1 i 1.670 de la línia LC2. El que va suposar un augment aproximat del 33% dels passatgers habituals, ja que l’anterior divendres es van comptabilitzar 2.563 usuaris.

Altres accions que es van dur a terme van ser tallar el trànsit de cotxes al carrer Òdena i al carrer Santa Caterina i amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible i segura entre els joves, l’Ajuntament va aprofitar l’ocasió per a oferir tallers de seguretat viària que van anar a càrrec de la Policia Local. Així, dissabte a la plaça Cal Font, un total de 150 nens i nenes van participar en les diferents activitats que es van centrar a recordar les normes bàsiques de la circulació. Durant la mateixa setmana, l’Ajuntament també va oferir als instituts de la ciutat la possibilitat d’impartir tallers de seguretat viària entre els joves de 4t d’ESO.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha explicat que “les activitats han tingut com objectiu promoure la mobilitat sostenible i els hàbits saludables entre la ciutadania, i especialment entre els joves”.