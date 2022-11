Igualada aposta per un Nadal amb protagonisme per l’art de natura

Igualada es convertirà en un bosc màgic aquestes festes de Nadal. L’Ajuntament d’Igualada fa un pas més enllà i instal·larà grans construccions de land art (art de la terra) en sis espais diferents de la ciutat per tal que els carrers tinguin més vida que mai, i en especial els eixos comercials. Amb aquesta aposta, es vol que Igualada esdevingui una capital comercial de la Catalunya interior i atraure visitants de les comarques veïnes que vulguin descobrir aquesta original proposta ideada per l’artista igualadí Jordi Enrich i creada conjuntament per les tres escoles municipals d’art de la ciutat: Gaspar Camps, la Tarima i l’Escola de música.

Durant totes les festes e espais com la Plaça de l’Ajuntament, la plaça de Cal Font, la Rambla o el Passeig Verdaguer hi haurà instal·lades construccions creades amb restes orgàniques de la poda dels arbres de la ciutat i il·luminades de manera creativa. Unes estructures pensades no només per ser admirades sinó que seran espais participatius i lúdics com ara el Niu Màgic de Cal Font on, durant 24 dies, uns fanalers dels bosc encarnaran un Calendari d’Advent explicant històries de màgia i llum.

El tret de sortida de les festes tindrà lloc el divendres 25 de novembre a les 20h amb l’encesa de la il·luminació nadalenca, un espectacle interpretat pels alumnes de l’Escola municipal de Teatre La Tarima i l’Escola municipal de Música d’Igualada. Petits fotons de llum aniran il·luminant els instruments i ompliran de llum i escalf cada racó de la plaça. Els ajudaran amb el seu enginy quatre estrafolaris fanalers vinguts del Bosc Màgic, interpretats per quatre joves actors anoiencs, i tots els assistents a la plaça, amb la seva energia. Durant l’acte, ideat per Teatre Nu, s’estrenarà la peça musical que serà la sintonia d’aquest Nadal a la ciutat, composta per l’anoienc Àlex Almirall i amb lletra i veu del poeta Feliu Formosa. La Plaça de l’Ajuntament enguany comptarà amb una coberta que simularà un cel estrellat durant totes les festes.

Des d’aquest dia i fins ben entrat el mes de gener, a més de les activitats pròpies del Bosc Màgic, la ciutat acollirà un centenar d’activitats culturals, lúdiques i solidàries per a tots els públics, com el Saló de la Infància –que torna després de dos anys sense haver-se pogut celebrar en un recinte tancat-, la Fira de Nadal, els Pastorets o l’arribada del Patge Faruk i ses Majestats els Reis d’Orient. Les activitats per aquestes festes es poden consultar a l’APP AGENDA IGUALADA, disponible gratuïtament per a mòbils Android i IoS.

Una aposta per al comerç i la sostenibilitat

La presentació de les activitats previstes per aquest Nadal l’han fet aquest dimecres a l’Ajuntament d’Igualada l’alcalde, Marc Castells; la primera tinent d’alcalde, Carme Riera; la segona tinent d’alcalde, Patrícia Illa; el regidor de Promoció de la Ciutat, Miquel Vives; el regidor de Dinamització econòmica, Jordi Marcè; el regidor de cultura Pere Camps; i la regidora d’Urbanisme i Governació, Carlota Carner, juntament amb els representants de les associacions comercials Igualada Comerç, Nou Centre i Mercat La Masuca. Tots ells han remarcat que la campanya comercial de Nadal és clau per als establiments de proximitat i han insistit en la necessitat de conscienciar la ciutadania perquè aposti pel comerç local a l’hora de fer les compres nadalenques, ja que és gràcies a aquest comerç que els carrers de la ciutat tenen vida durant tot l’any.

A banda de l’aposta per omplir d’activitat els carrers comercials, l’Ajuntament també fa una aposta decidira per la sostenibilitat. És per això que tot l’enllumenat nadalenc de la ciutat serà exclusivament amb llums LED de baix consum, i també s’introdueixen canvis en els horaris; per aconseguir més estalvi energètic es reduirà el temps d’encesa especialment entre setmana i sempre tenint en compte els horaris comercials. Amb la mateixa voluntat, el consistori ha optat per descartar grans instal·lacions que requereixin massa energia elèctrica.

Què és el Land Art?

El Land Art (Art de la Terra) és un moviment que suma natura, cultura i la denúncia social pels estralls del canvi climàtic. Un art ecològic, saludable i sostenible que es manifesta en molts racons del planeta, i ara també a Igualada. El creador i professor d’art Jordi Enrich, ha viscut de primera mà i en els seus alumnes aquesta necessitat de reconnexió de l’ésser humà amb la natura, i ha proposat aixecar construccions de Land Art a Igualada aprofitant la resta de la poda dels arbres de la ciutat, com ara nius, portes, túnels, finestres, claustres o laberints creats amb restes orgàniques per retrobar-se a un mateix i amb els altres durant les festes.

Així, doncs, es recuperen troncs i branques per crear formes orgàniques geomètriques suggeridores, escenografies visuals fetes a partir de restes naturals que conformen construccions de gran bellesa estètica en diferents espais a l’aire lliure de la ciutat, perquè puguin ser admirades i transitades pels vianants, perquè siguin espais participatius lúdics, poètics i experimentals que acullin activitats com el Niu Màgic que estarà instal·lat durant les festes a la Plaça de Cal Font.

Un Nadal amb fanalers i melodia pròpia

La suma de totes aquesta construccions conformaran un Bosc Màgic perquè la ciutat visqui un Nadal de reconnexió amb la natura. Quatre personatges mitològics sortits de les profunditats del bosc visitaran Igualada aquest Nadal per portar-hi la llum: els Fanalers. Quatre joves anoiencs que estudien o ja es dediquen al teatre interpretaran aquestes figures mitològiques que durant 24 dies –de l’1 al 24 de desembre- encarnaran un Calendari d’Advent al Niu Màgic de Cal Font explicant 24 històries de llum. Passat Nadal, del 27 de desembre al 4 de gener, continuaran les activitats al Niu Màgic, cada dia a les 19h.

A més, aquest Nadal Igualada tindrà una melodia pròpia composta expressament per a l’ocasió pel músic anoienc Àlex Almirall López i amb lletra de l’escriptor Feliu Formosa, que recitarà ell mateix. La melodia s’estrenarà el dia 25 de novembre en l’acte de la il·luminació nadalenca i sonarà cada dia del Calendari d’Advent al Niu Màgic de la Plaça de Cal Font.

Les escoles d’art, protagonistes

El projecte Bosc Màgic és una cocreació inèdita. A la proposta de Jordi Enrich s’hi sumen les tres escoles municipals d’art d’Igualada: Gaspar Camps, La Tarima i l’Escola de Música, que s’han unit per primera vegada per construir juntes un projecte transversal i engrescador i per aprendre les unes de les altres. Els joves alumnes d’art de la ciutat seran els veritables protagonistes d’aquest Nadal màgic que arrencarà el 25 de novembre a la Plaça de l’Ajuntament en un emotiu i sorprenent acte d’encesa de la il·luminació nadalenca.

La màgia del Nadal, en sis espais

1. ENTRADA AL BOSC MÀGIC

Oficina de Turisme de Cal Maco

Des d’allà cada dia sortiran els fanalers per fer el seu particular calendari d’Advent a Cal Font. A la mateixa oficina es repartiran els mapes del Bosc màgic per no perdre’s res.

2. EL CEL ESTRELLAT

Plaça de l’Ajuntament

Una nova cortina horitzontal de llums simularà un cel més estrellat que mai a la plaça de l’Ajuntament, on tindran lloc activitats com l’acte d’encesa de la il·luminació nadalenca, la Fira de Nadal i la tradicional cantada de nadales.

3. EL BOSC DE LA LLUM

Rambla Sant Isidre

Els propis arbres de la Rambla conformaran un bosc de llum lineal perquè el passeig sigui més bucòlic que mai.

4. EL NIU MÀGIC

Plaça de Cal Font

Serà la construcció de land art més gran que s’instal·larà aquestes festes. Fet de branques, simularà un niu i a dintre seu, cada dia a les 19h, s’hi explicarà una història de llum durant tot el calendari d’Advent.

5. EL BOSC DELS TIONS

Passeig Verdaguer

Entre el carrer Sant Magí i el carrer Òdena, el Passeig acollirà grans tions creats per les escoles de la ciutat.

6. EL SALÓ DEL BOSC

L’Escorxador

El Saló de la Infància aquest any formarà part de la màgia d’aquest bosc nadalenc.

El calendari d’Advent: 24 històries de llum

De l’1 al 24 de desembre, cada dia a les 19h, al Niu Màgic de la Plaça de Cal Font els fanalers hi explicaran un conte i hi encendran un fanal, fent el compte enrere fins al Nadal ben bé com un calendari d’advent de carn i ossos. Els fanalers sortiran de Cal Maco uns minuts abans de les 19h i aniran il·luminant els carrers i interactuant amb els vianants fins a entrar al Niu on explicaran contes de llum d’una durada de 5 minuts per a tots els públics; alguns adaptats de contes clàssics, d’altres inventats o inspirats en autors de casa nostra. Seran històries carregades de màgia, de ciència, de memòria i poesia que obriran la porta de Nadal a petits i grans. No hi faltarà la sintonia de Nadal creada per Àlex Almirall i Feliu Formosa.

37è Saló de la Infància

Del 27 de desembre al 4 de gener, l’Escorxador acollirà la 37ena edició del Saló de la Infància que aquest any pora per nom el Saló del Bosc, on els més petits podran fer tota mena d’activitats d’oci: des de tallers de manualitats fins a jocs d’enginy o activitats físiques per desenvolupar la seva imaginació, destresa, força, capacitat cognitiva i emocional. Les activitats estaran distribuïdes en diferents zones segons edats: zona nadons, petits i grans, i hi haurà activitats d’aventura, un gran laberint, inflables, llits elàstics, tallers artístics, de grafiti, científics, anglès, contes, escacs o percussió, entre d’altres.

A més, es farà un espectacle d’animació d’inauguració del Saló i actuacions i exhibicions de les entitats igualadines de dansa, cant i imatgeria de la ciutat. Els infants podran conèixer de ben a prop el camió dels Bombers i els cotxes dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local. Podran pujar al carro del Gremi de Traginers i fer una passejada pels voltant de l’Escorxador. I cada dia, al matí i a la tarda, l’Esmoleta i l’Esmolet sortiran a saludar els infants tot passejant pel Saló.

L’horari d’enguany serà de 10.30 a 19.30h excepte el dia 31 (de 10.30h a 14h). El dia 1 de gener tancat. El dia 29 serà el matí sense soroll: no hi haurà música alta ni sorolls estridents per tal de fer un Saló inclusiu, on s’hi sentin bé tots els infants.

L’entrada al Saló té un cost de 3.50€ per dia, i 11€ l’abonament per a 4 dies. És gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys. Les entrades es poden comprar en línia a partir del dia 20 de desembre a la web tiquetsigualada.cat o bé presencialment al Punt d’informació cultural de la plaça de la Creu cantonada carrer Nou.

Es mantenen les activitats tradicionals més destacades

A diferència dels últims anys, enguany la Festa dels Reis d’Igualada se celebrarà amb tot el seu esplendor. El dia 28 de desembre el Patge Faruk arribarà al Pavelló de Les Comes, i el dia 1 a l’Ateneu Igualadí recollirà les cartes dels més menuts. Ses Majestats els Reis d’Orient no faltaran a la cita que tenen amb Igualada la nit més màgica de l’any; acompanyats del Patge Faruk i de centenars de patges arribaran amb les seves carrosses per fer la tradicional cavalcada la nit del cinc de gener i visitaran les cases de la ciutat per portar il·lusió a petits i grans. La cavalcada sortirà a les 17.30h del Passeig Verdaguer entre els carrers de Santa Joaquima Vedruna i Marcel·lí Champagnat. A banda d’aquestes cites tan esperades, lgualada acollirà els dies 16 i 17 de desembre una Trobada de Cavalcades de Reis Patrimonials i històriques, unes jornades que comptaran amb la participació de delegacions d’arreu de l’Estat i un espectacle sobre la festa de Reis d’Alcoi. Tota la informació sobre la festa de Reis es pot consultar a la web www.reisdigualada.cat.

La tradicional Fira de Nadal en casetes de fusta organitzada per Fira d’Igualada i la Comissió de festes del Barri de la Font Vella estarà instal·lada als carrers del nucli antic del 2 al 4, del 6 a l’11 i del 16 al 18 de desembre, i oferirà tot tipus d’articles nadalencs (decoració, pessebres, figures, plantes, etc.), artesania, alimentació i altres oficis. Un recorregut per la plaça de l’Ajuntament, el carrer de Santa Maria i la plaça Pius XII durant els dies festius i caps de setmana de desembre permetrà als visitants emportar-se un bocí d’ambient nadalenc a casa. A més, durant els dies de la Fira hi haurà diverses activitats infantils gratuïtes per a menuts, cantades de Nadal de corals de la comarca, i també es farà cagar el tió com és habitual els dissabtes 10 i 17 de desembre a la tarda.

L’Esbart Igualadí torna a oferir els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres els dies 18 i 26 de desembre i 8 i 15 de gener al Teatre Municipal l’Ateneu, amb en Lluquet i Rovelló com a protagonistes. Les entrades es poden comprar al portal www.tiquetsigualada.cat. La tradicional cantada de nadales amb la participació de les corals de la ciutat es farà el divendres 23 de desembre a la Plaça de l’Ajuntament.

Coincidint amb la recta final de la capitalitat de la cultura catalana, el calendari d’actes culturals per aquestes festes és més atapeït que mai: concerts, teatre, visites guiades, xerrades, contacontes, exposicions, projeccions de cinema, sardanes, i misses del gall, entre molts altres. Cal destacar l’acte de cloenda d’Igualada Capital del a Cultura Catalana “Traç i camí”, un espectacle en format de cantata amb orquestra, actors i ballarins amb més de 400 cantaires de corals i escoles de primària de la ciutat i la JOSA que tindrà lloc el dimarts 20 de desembre a les 20.30h al Pavelló Poliesportiu Les Comes.

En total són prop d’un centenar d’activitats per a tot tipus de públics per viure un Nadal amb plenitud i bona companyia. Es pot consultar tota l’agenda de Nadal a l’APP Agenda Igualada, a la pàgina web igualada.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Igualada.