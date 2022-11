Radiografia del món laboral: neix el Work Tech Hub a Barcelona

Aticco, l’ecosistema de suport a l’emprenedoria i la innovació, en col·laboració amb l’agència d’innovació SDLI, han presentat la jornada d’inauguració del Work Tech Hub, una comunitat que busca connectar professionals dels recursos humans per debatre, aprendre i construir sobre com la tecnologia pot ajudar a crear entorns de treball més humans. Aticco i SDLI es proposen fer de Barcelona un HUB global del worktech enfocat a crear entorns corporatius més humans.

I si el treball impulsés el potencial i el talent creatiu de les persones? Aquesta és la premissa d’Ignasi Clos, director del Work Tech Hub i soci de l’agència d’innovació SDLI. “Qualsevol innovació tecnològica ha de ser a temps real i que impacti, a més de ser integrada al nostre flux de treball i no ser un afegit”, apunta l’expert en innovació. Per tant, l’objectiu de Work Tech Hub consisteix a connectar persones per millorar els entorns de treball a través de la tecnologia. Més humanització amb pilars com la salut i el benestar organitzacional, compensació, beneficis, col·laboració, comunicació i treball en remot, a més de nous sistemes de recursos humans.

Radiografia de les startups worktech

Quines empreses emergents formen part del sector i milloren les experiències de treball a les organitzacions? “Moltes d’elles han nascut durant la pandèmia”, apunta Clos. “Durant els últims 12 anys s’han aixecat 785 milions d’euros en rondes de finançament al sector worktech a l’estat espanyol”, continua. La clau de tot plegat: només el 2022 s’ha aconseguit més de 340 milions d’euros de finançament, sent Factorial, Odilo, Hyrise i Payflow, les principals operacions.

Madrid i Catalunya representen l’origen del 80% de les startups worktech i, en el cas català, és del 40%. “Com a contrapartida, només hi ha un 18% de fundadores que són dones al sector worktech, fet que sorprèn, ja que al sector de recursos humans hi acostuma a haver més dones”, continua l’impulsor del hub. “I, per tant, queda molt camí a recórrer”, destaca.

En aquests moments i, segons el Mapa de startups worktech espanyoles, hi ha més de 3.400 treballadors en 90 startups worktech i 10 d’elles concentren més del 65% de la força laboral del sector.

Entre les startups més interessants hi ha Blindstairs, que evita el biaix de gènere, racial i d’edat en els processos de selecció. També hi ha Emocional, que identifica l’estat emocional de les persones d’una organització, sempre de forma anònima. O Hrider, que és una plataforma per gestionar el talent de les organitzacions i facilita el procés de donar feedback a les persones. I finalment la insígnia de Factorial, que és un sistema SaaS capaç de cobrir totes les necessitats bàsiques de recursos humans que pot necessitar una empresa independentment de la seva mida.