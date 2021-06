Igualada acollirà els Campionats d’Hoquei Femení en categories inferiors

Igualada acollirà aquest cap de setmana els Campionats de Catalunya d’Hoquei Femení en categories inferiors referents a fem 13, fem 15 i fem 17. Els campionats han estat presentats aquest dimecres per la tinenta d’alcalde i regidora d’Esports, Patrícia Illa, acompanyada Jordi Besa, president de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins, i Monica Piosa, Directora Tècnica de la Federació Catalana.

Patrícia Illa ha valorat molt positivament aquest campionat “que fa que l’esport segueixi bategant per tots els racons d’Igualada, arribant a tothom, i oferint finals de disciplines variades, en aquest cas l’Hoquei Femení”. El campionat es durà a terme encara amb mesures restrictives i, per aquest motiu, Illa ha demanat a la representant de la federació que la capital de l’Anoia pugui repetir com a seu d’aquest campionat l’any vinent, per poder-lo viure ja en una edició amb normalitat.

Per part de la representant de la Federació, Mònica Piosa, aquesta proposta ha estat benvinguda alhora que ha posat en valor “l’esforç i treball que significa per la ciutat i el club amfitrió organitzar un campionat d’aquestes característiques”.

Jordi Besa ha volgut “agrair la confiança de la Federació amb Igualada i l’equip, especialment en un any tant complicat pel que fa a la competició com ha estat aquest 2020”. Besa ha posat de relleu “el bon final de temporada de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins que ha aconseguit dignificar resultats, mantenir el primer equip a l’OK Lliga i aconseguir l’ascens del segon”.

La celebració té restringit el número de públic i acompanyants que podran accedir a la pista aquest cap de setmana. Per aquest motiu la Federació Catalana s’ha compromès ha retransmetre per streaming els diferents partits.