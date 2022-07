Humans de l’Anoia: Esther Amat Fortuny

ESTER AMAT FORTUNY

Soc l’Esther Amat Fortuny, i soc de Sant Boi de Llobregat.

Visc a Igualada amb en Joan i la Mireia des del 2006. La ciutat i comarca sempre ens han agradat per les seves activitats culturals i sovint veníem per gaudir-ne.

Soc dibuixant i faig activitats de lleure i arts plàstiques a l’escola Garcia Fossas (des de l’any següent d’arribar), i m’encanta treballar amb els petits i transmetre’ls l’amor per l’art. En els darrers anys també he estat membre de l’equip de monitores de l’Estiuart de La Gaspar.

He fet diferents exposicions de dibuix i pintura a la comarca, i he tingut el plaer de col·laborar en algunes de les il·lustracions dels Reis d’Igualada.

Només arribar vam participar a les Caramelles, Bisbalet, Mal Llamp, ja que volíem “viure” a Igualada, i així ho hem fet.

Estimo Igualada i entorns perquè he viscut els millors moments de la meva vida; em vaig casar a La Tossa, la Mireia va néixer aquí…

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

S’ha fet un pla per acabar amb la deixadesa i la inseguretat en què es troba, darrerament, la “meva” ciutat.