Diumenge torna “Jazz a les Vinyes” a la Caseta Gumà de Miralles

Diumenge a les 7 de la tarda, tornem a tenir la oportunitat de passar una vetllada jazzística envoltats de natura.

Mary Gumà obre la seva “caseta” per compartir un concert de jazz que en aquesta ocasió comptarà amb: Adrià Font, a la bateria i director del recital, Ramon Grimalt baix, Pere Grivé baix, Oriol López piano, Carles Pineda saxo, Arnau Gil guitarra, Marta Sierra violí, Oriol Barberà guitarra, Arnau Gil guitarra, Toni González guitarra, Albert Caire piano, Miquel Tuset saxo, Joan Masats (ex Orquestra Plateria) trombó, Joan Humet baix i trombó i les veus excepcionals de Núria Palet, Jordi Rabascall i Maria Betriu.

A banda d’aquest excepcional grup, també s’hi poden sumar altres músics a la vetllada, si els bolos estiuencs els ho permeten. Alguns, com Adrià Font i Josep Maria Farràs són part dels fundadors del millor grup jazzístic de Catalunya, la Jazz Cava de Terrassa.

A la mitja part s’aprofita per a compartir un berenar amb les coses que cadascun dels assistents ha portat. Això només va quedar interromput per les mesures sanitàries obligades durant la pandèmia. Gairebé superada l’amenaça, es torna a la tradició de compartir la música amb el menjar i la beguda.

Aquesta trobada de músics -i amics- és tradicional cada mes de juliol a Miralles. És una cita per als amants de la música de jazz que excepcionalment poden gaudir-la en un entorn natural com el d’aquesta part de l’Anoia. El concert és gratuït, gràcies a que els músics no cobren per compartir el seu art i Mary Gumà cedeix la seva casa i el taller de ceràmica per a fer possible la trobada.

La Caseta Gumà es troba al punt quilomètric 51 de la carretera de Valls, al terme municipal de Santa Maria de Miralles. Venint des d’Igualada, el trencall queda a la dreta. (Estarà senyalitzat).