Diumenge, Mulla’t per l’esclerosi múltiple a les piscines de la comarca

Cada any la Fundació per l’Esclerosi Múltiple organitza la campanya Mulla’t, amb l’objectiu de sensibilitzar a la societat respecte a aquesta malaltia, crear serveis per a les persones afectades i donar suport a la investigació de l’esclerosi múltiple al nostre país.

El Mulla’t s’ha convertit en un dels actes de solidaritat més importants a Catalunya.

El proper diumenge, 10 de juliol, la campanya es fa en moltíssimes piscines de tot el país i també a l’Anoia. També serà el cas d’Igualada. De 10 del matí a 2 del migdia, s’hi podrà participar a les piscines de l’Infinit i Molí Nou. Es comptarà amb l’actuació del grup musical Jazz t’has Mullat.

L’acte compta amb l’organització de l’Associació Esclerosi Múltiple Anoia, i la col.laboració de l’Ajuntament, Infinit, Club Natació Igualada i Anoia Club Gimnàstic.

Vilanova del Camí

L’Associació Esclerosi Múltiple Anoia (AEMA) recupera aquest any la cita solidària que l’any passat no es va poder realitzar com en altres edicions a causa de la pandèmia. Tanmateix, aquest any estan lluny de fer actes que suposin molta aglomeració per tal d’evitar contagis que posin en risc a les persones afectades per aquesta malaltia neurodegenerativa i crònica del sistema nerviós central, sovint generadora de discapacitat.

El vilanoví Jordi Sanjuan, col·laborador de l’AEMA, ha estat vinculat a aquesta entitat durant molts anys com a parella d’una persona afectada per l’esclerosi múltiple, la Dolors Canal. Ella va ser la impulsora i primera presidenta de l’AEMA a la comarca. D’una manera molt didàctica va ser també una de les persones que va treballar per la divulgació d’aquesta malaltia. Ens parlava, per exemple, de la malaltia de les mil cares, perquè es pot manifestar de múltiples maneres en cada persona afectada. “L’esclerosi múltiple” com assenyala Jordi Sanjuan “és la gran desconeguda”.

A Vilanova del Camí la piscina municipal de Can Titó acollirà la matinal del Mulla’t amb la presència del voluntariat que durant tot el matí posaran a la venda diferents productes de marxandatge. A més a les 11 h hi haurà un carril de la piscina obert a la participació de les persones que vulguin nedar per l’esclerosi múltiple. Els metres assolits a cada municipi es bescanvien després per aportacions econòmiques que des de la FEM es destinen també a les activitats de divulgació, atenció als pacients i recerca.

Un dels moments més simbòlics, sens dubte, és el salt simultani que es fa a totes les piscines a les dotze del migdia i que segons Jordi Sanjuan recull l’esperit del Mulla’t.

Des d’Esports Vilanova faran, com és habitual, una aportació a l’entitat.

Santa Margarida de Montbui

A Montbui l’activitat començarà a les 10 del matí amb la ubicació d’una carpa solidària en benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple, on és podran adquirir productes de marxandatge solidari, amb la col·laboració de l’Associació Esclerosi Múltiple Anoia (AEMA).

D’11 a 13 h hi haurà animació musical i a partir dels 11.30 h és farà una exhibició de natació sincronitzada i una activitat d’aiguagim. Finalment, als 12.30 h és realitzarà la primera gran remullada col·lectiva a la piscina. Organitzen l’Ajuntament amb el suport de l’AEMA i Mont-Aqua.

Jorba

Diumenge 10 de juliol Jorba se suma a la proposta del “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”. Tothom qui acudeixi a la piscina municipal de Jorba aquest diumenge, d’11 a 2 del migdia, col·laborarà amb la campanya, i és que l’Ajuntament destinarà la recaptació de les entrades a l’entitat FEM, Fundació Esclerosi Múltiple. A la mateixa piscina hi haurà un grup de voluntaris de Jorba amb l’exposició de diferent producte de marxandatge com la tovallola, samarretes per a home, dona, joves i infants, una bossa, un necesser i llibretes amb la imatge d’aquest any de la campanya. Amb la compra de qualsevol dels articles del Mulla’t també es contribueix a la recerca.

A les 12 del migdia, com és tradicional, es convidarà als banyistes de la piscina a tirar-se a l’aigua.

Cabrera d’Anoia

Diumenge 10 de juliol la piscina de Vallbona se sumarà a la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple, una iniciativa organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) per sensibilitzar la societat sobre una malaltia que actualment afecta a més de 9.000 persones a Catalunya.

La de Vallbona serà doncs una de les moltes piscines de tot Catalunya que se sumen a la campanya i destinarà el cost de les entrades venudes a la Fundació. A més hi haurà un espai per la venda de productes de marxandatge que es destina a la FEM per ajudar-la a sostenir els programes de recerca i centres de treball destinats a persones afectades per l’Esclerosi Múltiple i una guardiola per donatius.

A les 12 h es realitzarà, com és tradicional en aquesta campanya, un salt conjunt a l’aigua, on es convida a qui estigui a la piscina a participar-hi.