Fisioteràpia per a una vida activa i digna: intervenció en residència, domicili i comunitat

Amb el pas dels anys, les persones experimentem canvis en el nostre cos: la força disminueix, les articulacions perden mobilitat, i de vegades apareixen dolors o dificultats per moure’ns com abans. Aquests canvis poden afectar el nostre dia a dia i limitar la nostra autonomia. És aquí on la fisioteràpia juga un paper essencial. No només ens ajuda a recuperar-nos de lesions o malalties, sinó que actua com una eina clau per mantenir-nos actius, segurs i independents el màxim de temps possible.

Des del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), oferim serveis de fisioteràpia adaptats a diferents àmbits, tant en residències i centres de dia, com per persones que viuen al seu domicili a través del Servei d’Atenció a Domicili (SAD), sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.

Fisioteràpia a la residència: molt més que exercici

A la Residència Pare Vilaseca la fisioteràpia forma part del dia a dia de les persones ateses. El nostre objectiu principal és preservar la mobilitat, prevenir complicacions físiques i promoure la funcionalitat. No es tracta només de fer exercicis, sinó d’evitar el deteriorament que pot aparèixer amb la immobilitat o les malalties cròniques.

Cada resident és diferent, i per això el tractament és personalitzat. Valorem l’estat físic, les patologies que presenta i les capacitats. A partir d’aquí, establim objectius que poden anar des de millorar l’equilibri per evitar caigudes, fins a treballar la força muscular per poder seguir realitzant activitats bàsiques com asseure’s o caminar de forma segura.

També treballem en coordinació amb altres professionals, com metges, infermeres, terapeutes ocupacionals i auxiliars. Aquesta mirada integral ens permet donar una atenció completa i adaptada a les necessitats de cada persona. A més, una part molt important de la nostra feina és l’educació: ensenyem tant a la persona com al personal cuidador com mobilitzar correctament, com prevenir lesions i com fomentar la participació activa en les activitats diàries.

El SAD, la fisioteràpia que es fa a casa

Quan la persona viu al seu domicili, però necessita suport per mantenir la seva autonomia, el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) del CSSI ofereix un recurs molt valuós: la fisioteràpia a domicili, que permet adaptar el tractament a l’entorn real on la persona viu i es mou.

Una de les tasques principals és la rehabilitació funcional: ajudar a la persona a recuperar o mantenir les capacitats que li permeten seguir amb la seva rutina habitual. Podem treballar aspectes com la marxa (caminar amb seguretat), l’equilibri, la coordinació, o la mobilitat articular. En col·laboració amb altres professionals del CSSI, com terapeutes ocupacionals o treballadors socials, ajudem a crear un entorn més segur i funcional, assessorant sobre com adaptar l’espai: quins mobles poden ser un perill, com col·locar agafadors o eliminar barreres arquitectòniques que dificultin el moviment, i orientem sobre ajudes tècniques com caminadors, bastons, cadires adaptades o llits articulats.

L’atenció al domicili també implica una mirada emocional. Treballar a casa permet establir una relació propera amb la persona i la seva família, fet que facilita la confiança i la continuïtat del tractament. Acompanyem la persona en el seu procés, escoltant les seves necessitats i respectant el seu ritme.

Activitats grupals: moure’s en comunitat

Una altra manera clau de promoure la salut física i emocional és a través de les activitats grupals. Al CSSI organitzem activitats com les sessions de gimnàstica suau o funcional, o el “Parc de Salut”, una activitat realitzada al nostre jardí, molt valorada pels participants.

Les gimnàstiques es fan en grups reduïts i estan dirigides per fisioterapeutes. Són sessions que treballen la mobilitat, la força, l’equilibri i la coordinació, amb exercicis adaptats a les capacitats dels participants. A més del benefici físic, aquestes sessions tenen un gran impacte a nivell social i emocional: afavoreixen el contacte amb altres persones, trenquen la rutina i fomenten el bon humor i l’autoestima.

El Parc de Salut és activitat grupal en la que hi participen de 10 a 12 persones. Consisteix en un circuit d’exercicis que es realitzen per temps en què es treballa la mobilitat i la força tant d’extremitats inferiors com superiors, de forma global i analítica. S’intenten introduir exercicis que tinguin la màxima transferència en el dia a dia i en les necessitats de les persones.

Aquestes activitats grupals tenen també un paper preventiu important. Ajuden a prevenir caigudes, milloren la condició física i augmenten la motivació per continuar actius. A més, reforcen el sentiment de pertinença a una comunitat i contribueixen al benestar global.

Una mirada centrada en la persona

La fisioteràpia que oferim des del CSSI està centrada en la persona. No tractem només símptomes o patologies, sinó que escoltem la història, les necessitats i les preferències de cadascú. Valorem la seva situació global i treballem en equip per donar una atenció de qualitat, humana i respectuosa.

Creiem fermament que, amb els suports adequats, és possible mantenir la dignitat, la mobilitat i l’autonomia a qualsevol edat. Tant si la persona viu en una residència, a casa seva o participa en activitats comunitàries, la fisioteràpia és una eina poderosa per viure millor, amb més confiança i seguretat.