Finalitza amb èxit el projecte de suport a la digitalització del comerç

L’Ajuntament d’Igualada ha impulsat en els darrers mesos el projecte “iComerç, oberts a la transformació”, com acció de suport a la digitalització del comerç. La primera edició del projecte ja estat una prova pilot que ha comptat amb la participació de 10 establiments comercials als que s’ha donat suport i s’ha acompanyat en la seva evolució digital. Per una banda, les assessores del projecte han orientat correctament l’estratègia digital dels establiments comercials participants i per altra, han fet un acompanyament fins aconseguir que el propi comerç continuï amb el projecte per si sol.

El programa ha estat actiu des del passat novembre de 2020 fins a finals del primer trimestre de 2021. Per a tots els comerços que hi han pogut participar, s’ha elaborat un pla estratègic de digitalització basat en la diagnosi prèvia del propi negoci i, a partir del pla, s’ha realitzat un acompanyament en la consecució d’objectius estratègics. Properament es preveu una sessió de seguiment per als deu primers comerços participants.

Aquest projecte es va posar en marxa des de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada arran de la situació excepcional provocada per la crisi de la Covid19 a principis del 2020. Aquesta situació va accelerar el procés de transformació digital dels comerços, atès que els tancaments totals o parcials de les activitats econòmiques provocaven que només els establiments comercials més avançats digitalment poguessin continuar amb la seva activitat. Aquest efecte va evidenciar que el sector del comerç no es troba en una fase avançada de digitalització i en conseqüència el tancament dels establiments implicava la no adaptació a la situació i sofriment econòmic. Des de l’ajuntament s’ha volgut facilitar i afavorir la transformació dels negocis de la ciutat per assegurar la seva modernització i supervivència. Al tractar-se d’una prova pilot, el programa ha sigut avaluat al llarg de tot el procés per tal de trobar les possibles millores que en un futur es podrien aplicar, sempre amb l’objectiu de maximitzar l’efecte esperat; apropar el sector del comerç a la digitalització.

Aquest any però, gràcies a l’experiència obtinguda en la prova pilot, des de l’Ajuntament d’Igualada s’ha decidit aportar aquest coneixement a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per tal que una de les mesures del Pla de Xoc, que compta amb recursos extraordinaris provinents tant de la Generalitat de Catalunya com de la Diputació de Barcelona, sigui desenvolupar una segona edició del projecte a major escala, amb l’avantatge de que se’n podran beneficiar més comerços d’Igualada i també comerços dels altres 6 municipis.