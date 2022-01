L’Evelyn Rico és infermera de l’Hospital Universitari d’Igualada i a més ha estat una de les sanitàries que ha vacunat a Igualada des de l’inici de la campanya. També ha treballat amb molta dedicació amb pacients positius en covid-19 ingressats a l’hospital durant tota la pandèmia. Actualment, és la corresponsable de la campanya de vacunació i la seva tasca és preparar i gestionar l’estat de les vacunes. A més de vacunar i continuar com infermera a l’Hospital igualadí.

Quan vas començar a vacunar?

Ja fa un any que vaig començar a vacunar. Primer als avis i àvies, i ara als més joves.

Com és el procés de vacunació des del punt de vista sanitari?

Depèn del tipus de vacuna, les de Pfizer són més complexes perquè s’han de diluir amb sèrum fisiològic i les altres (Moderna, AstraZeneca, Janssen) s’extreuen les dosis directament del vial.

Com us heu preparat les infermeres i infermers per poder administrar vacunes?

El personal sanitari tenim disponible un protocol, que es va actualitzant sobre la preparació i l’administració de les vacunes.

De forma general, com veus el panorama de vacunació a Igualada?

Crec que estem i hem fet un molt bon treball des de l’àrea sanitària per tal d’avançar com més aviat millor i tenir a la major part de la població vacunada. A més, la població en general, està disposada a vacunar-se, i això és molt important.

Quina creus que és la manera de conscienciar sobre la importància de les vacunes?

La gent s’ha d’adonar que gràcies a les vacunes hem pogut sortir d’un túnel del qual semblava que mai sortiríem… I que tenim la sort que són gratuïtes i que gràcies a elles podrem, en un futur, tornar a la “normalitat”. El virus no desapareixerà.

Personalment, crec que hem de confiar en aquells que entenen del tema i que cal informar-nos bé, amb informació contrastada.

Com veus l’actual crisi sanitària i de la pandèmia en general en un futur pròxim?

Actualment vivim una crisi sanitària crucial, existeix una manca de personal en molts àmbits sanitaris, no tan sols en els hospitals, sinó també en ambulatoris, residències… Això comportarà greus efectes en un futur on, malauradament, els afectats de manera indirecta seran principalment els malalts.