Igualada celebra un any de la campanya de vacunació contra la covid-19

La campanya de vacunació va arribar a Igualada un dia abans de Reis i ho va fer a la residència Sant Josep amb la vacunació amb equips mòbils a residents i professionals de la residència.

L’acte institucional del 4 de gener del 2021 que marcava l’inici de la campanya de vacunació es va fer a l’exterior de la residència per protegir a usuaris i usuàries que, en aquell moment de la pandèmia, més havien patit els estralls de la covid-19. Tot i el fred, la campanya de vacunació es va encetar amb molta expectativa. Un any després el departament de Salut continua vacunant.

Fins ara s’han administrat a Anoia més de 200.000 dosis del vaccí en una campanya que ha passat per diferents estadis. Va començar protegint les persones més grans institucionalitzades i els professionals que hi treballaven i es va fer amb la implicació d’equips mòbils que carregaven en neveres les vacunes i transportaven als seus destins. Es va fer també vacunació rural i a domicili per aconseguir que les persones amb necessitats específiques rebessin la vacuna. De seguida es va seguir amb els professionals de salut i els essencials. I es va passar a la vacunació comunitària per franges d’edat amb un sistema de cita prèvia online que permetia flexibilitat per buscar punts de vacunació propers al lloc de residència o estudi. Es va obrir l’Escorxador com a punt de vacunació poblacional, equipament que continua obert acollint la campanya de vacunació. També a l’Anoia es van fer maratons de vacunes, sessions sense cita prèvia, campanyes amb referents esportius i amb universitaris. Fins a dia d’avui s’han administrat a aquest sector 91.257 vacunes de primeres dosis, 80.277 de segones i 30.300 de terceres dosis. D’aquestes prop de 20.000 des de l’1 de desembre, incloent 2.300 dosis pediàtriques.

Primer aniversari de la vacunació

En l’aniversari de la vacunació, la delegada de Salut a la RSCC, Imma Cervós ha volgut elogiar la feina dels professionals. “Només podem donar les gràcies als professionals que han treballat incansablement en una campanya que continua viva: tant els que han administrat la vacuna, els que han creat els operatius, els que s’han encarregat de la distribució o han buscat espais en condicions per a fer d’aquesta campanya un èxit col·lectius. També un agraïment a totes i tots els responsables de comunicació i als mitjans de comunicació que han ajudat a fer extensiu les campanyes que s’han hagut d’activar. I com no pot ser d’altra manera també als ens locals que han facilitat espais, han col·laborat en el foment d’estratègies comunitàries i s’han posat a disposició de les necessitats operatives”. La campanya ha entrat ara en la vacunació de la franja d’edat pediàtrica per continuar protegint a la població a la vegada que s’administren les dosis de reforç a la població de més de 40 anys.

La tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, ha volgut “agrair a professionals i a la ciutadania l’esforç en aquesta campanya. No em voldria deixar a ningú. S’ha parlat molt del personal assistencial, també cal recordar la feina de les persones de manteniment, neteja, de logística. Des de l’Ajuntament no podem fer altra cosa que posar-nos a disposició de Salut per aconseguir que la campanya de vacunació sigui un èxit amb la cessió d’espais i contribuint en la mesura del possible. Sanitaris i ciutadania hem de continuar caminant junts per fer front a una pandèmia que ens posa a prova cada dia”. Isabel Montiel, que va ser la primera infermera a administrar la vacuna a Anoia i ha fet les funcions de coordinadora de vacunació durant gairebé tot aquest primer any ha recordat el primer dia de vacunació a la residència Sant Josep i la il·lusió de poder començar a revertir la pandèmia. Ha enviat un missatge a la ciutadania a continuar vacunant-se “perquè és clar que la vacuna ha salvat vides”.