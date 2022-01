“Frida Kahlo, la vida d’un mite”, una inexcusable exposició que la presenta més viva que mai

El primer de desembre, Ideal Centre d’Arts Digitals, inaugurava l’exposició “Frida Kahlo, la vida d’un mite”. Amb aquesta nova presentació, Barcelona seria la primera ciutat on es podria admirar aquesta mostra que combina arts digitals, projeccions de gran format i realitat virtual, sense prescindir dels aparadors expositius habituals. Es tracta d’un projecte elaborat per Layers of Reality, Minoria Absoluta i Magma Cultura, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya; i romandrà obert al públic fins al 27 de febrer del 22.

Amb les projeccions immersives de gran format, i amb més de mil metres quadrats de pantalla, a més de l’ús d’ulleres de realitat virtual, tot és una invitació a recórrer diferents espais d’exhibició i altres eines interactives, des d’un projecte cultural summament espectacular que permet a l’espectador submergir-se dins de la vida i les excepcionals pintures de la mundialment famosa Frida Kahlo, altrament Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, (Coyoacán, Ciutat de Mèxic, 1907 – 1954), reconeguda com a una icona pop de la cultura del país mexicà.

Per a aquesta ocasió, la vida i l’obra de Kahlo apunta a ser un oportú reclam perquè, segons l’organització: “Avui com ahir la insòlita vida d’aquesta dona i artista universal fascina, enganxa, commou, sensibilitza i desperta tota mena d’inspiracions, a través dels seus records i les anècdotes del seu dia a dia; sobretot pel fet d’haver estat un esperit rebel i dotat d’un gran talent per a comunicar la pròpia vida a través de l’art”. Una revisió prou exhaustiva del què ha esdevingut un imponent perfil biogràfic i artístic que no eludeix si més no una de les seves potents relacions, aquella que va viure amb el pintor realista, cubista y muralista, Diego Rivera, qui va ser el seu marit.

Al capdavall, una vegada més, des de la seva Inauguració, el 2019, aquest centre d’experiències immersives, el primer de l’Europa septentrional dedicat a la producció i exhibició d’arts digitals, ens apropa amb una de les tecnologies més punteres, des de la realitat augmentada, la realitat virtual i l’holografia, a una simbiosi entre l’art i la realitat biogràfica d’una de les artistes més acreditades de tots els temps. I, és en aquest sentit que aquesta biografia està plantejada sense reproduccions de pintures de l’artista per tal d’incorporar plenament l’espectador en els nous llenguatges immersius. La proposta, en conseqüència, rastreja la biografia de l’artista servint-se de col·leccions de fotografies històriques, de filmacions originals, d’escenaris digitals, d’objectes de col·leccionista, d’instal·lacions artístiques, al costat d’ingredients musicals de nova fornada que reprodueixen els capítols més rellevants de la seva vida; tot plegat, aquella admirable i també increïble història que va propiciar la construcció del mite. Perquè, tot i l’entrada al segle XXI, el mite de Frida Kahlo encara batega i desperta passions en l’univers de l’Art.