Esquerra Anoia encara la campanya electoral a “seguir sent l’eina més útil”

Esquerra Republicana Anoia afronta les eleccions al Parlament de Catalunya amb l’opcióes situa a la posició número 25. L’alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, també forma part de la llista en la posició 71.

Pels republicans aquesta és una “una molt bona oportunitat pel territori ja que podrem traslladar la força municipalista de la comarca al Parlament de Catalunya amb dos representants” i això, segons els republicans, servirà per “seguir sent útils a la gent de l’Anoia”.

Esquerra va ser l’organització política més votada de la comarca de l’Anoia en les darreres eleccions municipals i va obtenir fins a 17 alcaldies. En aquest sentit des d’ERC expliquen que “volem traslladar la força municipal al Parlament per seguir sent l’eina més útil de la comarca al servei de la gent” i destaquen que “volem fer des del Parlament el mateix que hem fet des dels 33 municipis de l’Anoia: treballar, ser al costat de la gent i ser útils als interessos del territori”.

Els republicans aposten per “impulsar” des del Parlament de Catalunya una “millora important i necessària per l’Anoia a nivell d’infraestructures” i posen d’exemples “el tren, l’eix ferroviari transversal, conegut com a tren gran, l’autovia A2, les carreteres B-224, C15 i la necessitat de fer un planejament per impulsar l’aeròdrom d’Òdena”.

Des d’ERC asseguren que “a la comarca hem demostrat que treballem a peu de carrer sent útils a la gent, als veïns i veïnes, i al Parlament i al Govern també volem seguir-ho fent”.