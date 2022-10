Cubus Games guanya el tercer premi de l’SmartCatalonia

L’empresa igualadina Cubus Games s’enduu el 3r premi de l’SmartCatalonia, un concurs d’innovació oberta promogut pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’estratègia SmartCatalonia per incentivar les pimes i startups tecnològiques a crear solucions que donin resposta als reptes que plantegen municipis i entitats del país. L’edició d’enguany, que ja arriba a la 11a, s’ha centrat en la transformació digital dels museus per millorar-ne els serveis que ofereixen, la visibilitat com a entitats amb valor públic i social o l’accés als continguts i el tractament de les dades que generen. A la final hi han participat les 10 empreses seleccionades com a finalistes d’entre les 60 propostes que s’han presentat en aquesta edició.

La solució basada en el videojoc proposada per l’estudi igualadí Cubus Games sota el nom de ‘Crononautes, navegants del temps’, permet a qualsevol museu o agent gestor de patrimoni cultural dotar el seu espai d’una experiència lúdica digital i immersiva vinculada a una vivència real al voltant d’espais i elements patrimonials amb l’objectiu d’atraure nous públics i complementar la visita de forma memorable.

Aquest tercer premi en metàl·lic també ve acompanyat de l’oportunitat de presentar la seva proposta en el marc de l’Smart City Expo World Congress 2022, que se celebrarà del 15 al 17 de novembre a Barcelona