Es modifica el Pla General de Capellades en el sector de “Fàbrica Guasch”

Aquest mes d’agost s’ha fet una nova sessió plenària abans de les vacances.

Després d’aprovar les dues darreres actes i donar compte dels darrers decrets d’alcaldia es va aprovar el primer l’aprovació del Pla anual de contractació per els exercicis 2021-22 i el Pla estratègic de subvencions. Tal com va explicar l’alcalde, aquests dos plans són per tal de garantir l’optimització i la informació de la gestió, on la prestació de serveis públics es basin en criteris de transparència, eficàcia, eficiència, economia i participació.

Seguidament es va aprovar per unanimitat la modificació puntual del Pla General de Capellades en el sector de fàbrica Guasch. Tal com es va explicar aquest és un expedient que es va iniciar l’any 2019 i que, després de superar els requisits tècnics sol·licitats tira endavant. Així el terreny passarà de ser d’ús industrial a residencial, permetent la construcció de 39 habitatges. En el pla es garanteix que el 30% siguin de protecció oficial, que es mantingui l’aparcament i s’ampliï la zona verda.

La unanimitat es va mantenir en la proposta de conveni entre l’Ajuntament i La Lliga per promocionar un cicle de cinema al teatre la Lliga i en el conveni de col·laboració amb l’anomenat “Cicle Gaudí”.

La unanimitat es va trencar en l’aprovació d’una nova modificació de crèdit per un valors de 342.474€, on JxC i PSC es van abstenir explicant que hi havia coses en les quals es podia estar d’acord, però en altres no. Per això optaven per l’abstenció.

Els dos darrers punts, una modificació de crèdit en l’organisme autònom del Museu Molí Paperer i correcció d’un error material en el conveni entre l’ajuntament i Xarxa, es van tornar a aprovar per unanimitat.