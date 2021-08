Protecció Civil desactiva l’alerta per onada de calor

Protecció Civil ha desactivat l’alerta per onada de calor que ha afectat Catalunya els darrers dies i que ha deixat temperatures per sobre dels 43ºC. Segons ha informat en un comunicat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzat l’episodi de calor extrema, tot i que continuaran les temperatures elevades habituals del mes d’agost. Aquest diumenge mateix s’han superat els 41ºC a punts com Tremp (Pallars Jussà) i Artés (Bages), però ja no els registres de rècord que es van assolir dissabte el 21 estacions meteorològiques.

