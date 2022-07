Aquest dissabte Fàtima té salsa

Aquest dissabte 30 de juliol el Centre Cívic de Fàtima organitza la 26a edició del tradicional Fàtima té Salsa que es reprèn amb normalitat després de les restriccions per la Covid.

Les persones interessades a participar en el concurs de tapes hauran de portar la seva tapa entre les 12.30 h i les 13.30 h, al Centre Cívic de Fàtima. Hi haurà obsequi per a tots els participants i premi econòmic per a les tres millors tapes.

Els infants i joves que vulguin participar al 6è Concurs popular de tapes infantil i juvenil s’han d’inscriure entre el 18 i el 29 de juliol trucant al Centre Cívic de Fàtima 93.805.26.21, enviant un correu a l’adreça: centre.civic@aj-igualada.net o per WhatsApp al telèfon 680.523.366, donant el nom de l’infant o jove, el curs escolar que ha cursat i un telèfon de contacte.Hi haurà un obsequi per a tots els participants i premi per a les tres millors tapes de cada categoria.

A la tarda, arribarà el torn la Festa de la tapa, al Parc de Valldaura, a partir de les 20.30 h, es podran degustar les tapes elaborades per les entitats del barri col·laboradores: Confraria de Fàtima i Associació Cultural Virgen del Rocio.

A les 22 h, es farà l’entrega de premis els diferents concursos de tapes seguida del concert del grup The Walkmans. La festa acabarà amb animació musical amb DJ.