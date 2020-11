ERC es mostra oberta a aprovar els pressupostos si s’apliquen mesures de reactivació econòmica

Esquerra, principal grup de l’oposició a Igualada, ha fet públic que té intenció d’aprovar els pressupostos ja que “enguany les dificultats econòmiques i socials derivades de la COVID-19 requereixen compromisos i consensos per afavorir la recuperació econòmica de les famílies, treballadors, autònoms, empresaris i comerços d’Igualada”. Ho faran però, sempre i quan, el govern municipal presenti un pressupost que “proposi mesures de reactivació econòmica i social, com han fet moltes altres ciutats com Igualada i amb uns impostos més baixos”. Per això proposen que “els pressupostos en cap cas poden ser continuistes sinó que han d’incorporar mesures concretes i partides pressupostàries suficients per ajudar a les famílies, treballadors, empresaris i comerciants de la ciutat”.

El cap de l’oposició, Enric Conill, explica que ha estat en contacte amb el govern municipal de manera “insistent” per mirar de concretar una reunió per tal de conèixer la proposta de nous pressupostos del govern municipal de Marc Castells i, un cop coneguda la proposta, fer arribar les propostes d’Esquerra. Així doncs, des d’ERC afirmen que “depèn exclusivament del govern municipal i de la seva voluntat d’acord i de consens que nosaltres votem a favor dels pressupostos. Nosaltres volem votar-hi a favor i creiem que seria una irresponsabilitat no cercar consensos en aquests moments de plena crisi econòmica i social”.

Segons Conill, “tots els igualadins i igualadines sabem que Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya, perquè els paguem” i, per tant, “hauríem de ser la ciutat mitjana si no amb majors polítiques de reactivació econòmica i social com a mínim de les ciutats que més inverteixen”. Però els republicans expliquen que “lluny d’això, a dia d’avui Igualada és la ciutat mitjana que menys ha invertit en aplicar mesures de reactivació econòmica i social de tot Catalunya” i assegura que “això és injust i molt perjudicial per Igualada”. Precisament els republicans volen que amb aquests pressupostos “es reverteixi” aquest “greuge que estem patint els igualadins”.

ERC Igualada explica que el que fan altres ciutats mitjanes de Catalunya com a mínim també s’ha de fer a Igualada i posen d’exemple ciutats com “Vilanova i la Geltrú, que ha destinat 4’5 milions d’euros en polítiques de reactivació econòmica i social, Sitges que n’ha destinat 3’5 milions d’euros, Manresa que ha destinat 2 milions d’euros, Sant Pere de Ribes que ha anunciat un augment pressupostari d’1,8 milions, Vic amb un pla de xoc per pal·liar els efectes socials i econòmics de 2 milions d’euros, Martorell ha inclòs un el Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social, Hostalets destinarà 500.000 euros i Tortosa ha elaborat un un pla de reactivació econòmica i social de 175 propostes i s’ha xifrat en 3 milions la inversió total de totes les accions”.

En canvi, els republicans recorden que “a Igualada s’han destinat només 140.000€ de fons municipals per aplicar mesures socials i econòmiques, i això s’ha de revertir”. Segons els republicans, “l’única demanda que fem i farem en aquests pressupostos és que, com a mínim, invertim en mesures socials i econòmiques el mateix que fan d’altres ciutats mitjanes com la nostra i que tots cobren uns impostos més baixos que la nostra”.

Conill finalitza demanant “abandonar el màrqueting” dels últims anys per aconseguir un acord majoritari de pressupostos que prioritzi la recuperació econòmica i posi el ciutadà al centre de la despesa.