El ple d’Igualada aprova la modificació del cartipàs municipal

Monserrat Duch ha pres possessió aquest dimarts com a regidora de l’Ajuntament d’Igualada. Aquest ha estat el primer punt de l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple corresponent al mes de novembre. Després de donar compte de diversos decrets de contractació i de contractació d’un préstec amb Caixa de Crèdits d’Enginyers, el plenari ha aprovat la modificació del cartipàs municipal proposada per l’equip de govern arran del relleu de la regidora Marisa Vila. Els canvis han tirat endavant amb el vot favorable de Ciutadans i l’abstenció de la resta de grups municipals.

En la part resolutiva, el Ple ha aprovat per unanimitat el contracte programa 2020 entre l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut Català de les Dones i dues sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, presentades pel Departament d’Educació de la Generalitat i la Fundació Privada Àuria. A més, també s’ha donat el vistiplau definitiu al projecte d’obres ordinàries per a l’arranjament d’un tram de l’Anella Verda d’Igualada al parc de les Comes, en un punt que ha rebut el suport de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans, i l’abstenció d’Esquerra Republicana i Poble Actiu.

La part no resolutiva s’ha iniciat amb la lectura i aprovació conjunta del manifest institucional per al 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Posteriorment s’ha procedit al debat i aprovació de cinc mocions no resolutives. Així, s’han aprovat per unanimitat una moció presentada per Igualada Som-hi de protecció de les aules i el personal als centres educatius i una altra presentada per Junts per Igualada de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física bé essencial. El Ple també ha aprovat una moció de Poble Actiu per crear una nova comissió d’estudi del servei d’aigua transparent i democràtica, que ha tingut el suport d’ERC i Igualada Som-hi i l’abstenció de Junts per Igualada i Ciutadans. També ha tirat endavant una moció d’Esquerra Republicana per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia, amb el suport de la resta de grups, tret de Ciutadans, que s’ha abstingut. Finalment, una moció de suport al poble saharuí davant l’escalada l’escalada militar al Sàhara Occidental, presentada per Junts per Igualada, ha estat aprovada també amb el vot a favor de la resta de grups, tret de l’abstenció de Ciutadans.