Tremosa visita els terrenys on s’ubicarà a partir del 2022 el Campus Salut d’Igualada

El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha visitat aquest dimecres Igualada en una estada que s’ha iniciat a l’Ajuntament, amb la protocol·lària signatura al Llibre d’Honor, i que ha tingut com a punt central la visita als terrenys de l’antic hospital que han d’acollir el futur campus destinat a estudis universitaris de ciències de la salut de la Universitat de Lleida.

L’arquitecte municipal, Carles Crespo, ha estat l’encarregat d’explicar els detalls tècnics del projecte del nou equipament. Posteriorment, l’alcalde, Marc Castells, ha recordat l’aposta per convertir Igualada en una ciutat universitària i l’objectiu d’assolir la xifra de mil estudiants universitaris. També ha destacat que es tracta d’un projecte que “suma per a tothom; per a la Universitat de Lleida, que expandeix el seu abast territorial; per a la Generalitat de Catalunya, perquè muscula un país per tal que no sigui un país amb el cap molt gros i el cos molt petit, i lògicament per a Igualada, perquè és important que la ciutat tingui aquest potencial universitari, que se suma al potencial transformador que tindrà tota aquesta zona”. L’alcalde ha insistit que “aquesta és una inversió molt necessària perquè és una aposta que ens aporta vocació de futur i vocació de ciutat potent, perquè volem liderar les ciutats mitjanes d’aquest país amb projectes emblemàtics com aquest”.

De la seva banda, Carles Capdevila Marqués, delegat del Rector pel Campus Universitari d’Igualada-UdL, ha destacat l’aposta estratègica de la Universitat de Lleida per fer arribar els estudis universitaris al territori i, en aquest sentit, ha afirmat que “estem compromesos amb la ciutat d’Igualada i també agraïm la confiança de l’Ajuntament i del Govern de la Generalitat per tirar endavant aquest projecte”.

Finalment, el conseller Tremosa ha explicat que la visita d’avui serveix per “explicar i confirmar el suport del Govern de Catalunya a aquest projecte, que permetrà a Igualada reforçar la seva centralitat i capitalitat universitària”. També ha destacat la capacitat que el futur campus pot tenir per atraure altres iniciatives i inversions, motiu pel qual considera que “és una bona notícia que Igualada tingui aquesta ambició per ser ciutat universitària, perquè això li permet tenir un futur millor que el que ja té”. Tremosa ha valorat, finalment, que “la pandèmia i les futures pandèmies que puguin venir fan que necessitem muscular encara més tots els estudis de ciències de la salut, la qual cosa dona encara més sentit a aquest projecte que avui presentem”.

El nou campus tindrà un cost de sis milions d’euros, amb aportacions ja concretades de 2 milions per part de la Generalitat i 2 milions per part de la Diputació de Barcelona. La previsió és que l’equipament pugui entrar en funcionament el setembre de 2022.