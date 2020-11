La policia local de Vilanova aixeca 86 actes per no respectar les mesures anticovid

Les patrulles de la policia local de Vilanova han tornat a reforçar aquest cap de setmana la vigilància per tal de fer complir amb la normativa obligada per l’estat d’alarma i s’han fet controls en vàries zones del municipi. En total els agents han aixecat 86 actes per incompliment de les restriccions per COVID.

Tot sovint els agents es limiten a informar sobre les mesures sanitàries. De fet, segons assegura el cap policial, les dues terceres parts d’actuacions és en forma d’avisos i només una tercera part suposa aixecar actes. Després és Salut qui valora si cal posar o no denúncia.

Reconeixen que de vegades no és fàcil fer complir mesures que generen dubtes o contradiccions, com per exemple, el fet de menjar o beure a la via pública, cosa que sí es pot fer, però només una persona quan està sola o respectant la distància de seguretat de dos metres. En altres situacions -per exemple, un menor acompanyat d’un adult-, la Policia actua per informar. També ho fan a la porta dels establiments on es fan cues, per tal de vetllar perquè es respecti la distància de seguretat.