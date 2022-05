English&Tea: 15 anys ensenyant i fent gaudir i créixer als seus alumnes

Aquest 2022, English&Tea, bufa les espelmes pel seu 15è aniversari. Sota l’emprenedoria de l’Anna Vilarrubias, que va posar llavor a aquesta acadèmia d’idiomes, el centre es mou amb el leitmotiv “learn, enjoy & grow” (aprèn, gaudeix i creix), arribant ja a més de 400 alumnes de totes les edats i nivells; i fins i tot, a empreses que volen potenciar el seu nivell d’anglès.

Amb una filosofia clara d’ensenyar l’idioma en un ambient distès, íntim, familiar i confortable; i alhora, amb una pedagogia i estètica allunyada de les aules i centres més convencionals; va néixer English&Tea, per ensenyar l’idioma, potenciant les habilitats comunicatives dels seus alumnes, i sobretot, a fer perdre la por als temuts speakings en una immersió total de la cultura: coneixent i gaudint de les diades més celebrades i típiques com Saint Valentine’s Day, Halloween, Easter, entre altres; conversant amb professors titulats i/o nadius o bé, visionant tot tipus de material per a millorar i conèixer l’idioma; per tal d’aprendre l’anglès, des de totes les seves vessants -la gramàtica, la lectura, la comprensió, la parla-tot prenent una tassa de te en un ambient agradable i acollidor, al jardí o a les aules d’English&Tea.

Ja abans de la pandèmia, Englihs&Tea, va apostar fortament per la implantació de noves tecnologies: totes les seves aules disposen de pissarres interactives i grans pantalles per tal de fer més còmodes les seves classes.

English&Tea ofereix classes d’anglès a partir dels 4 anys; tot i que ofereix classes tant per a infants com per adults. Prèviament, es realitza un test de nivell per comprovar el grau d’assoliment de l’idioma de l’alumne, per posteriorment, poder ubicar-lo segons el seu perfil, al seu nivell més adequat i preparar-lo per als exàmens oficials de Cambridge que es vulgui presentar. De fet, aprendre un idioma ajuda a una millor presa de decisions, augmentar la memòria, a tenir més independència, i millorar oportunitats laborals, entre altres aspectes.

Obertura d’un nou centre a Capellades

Recentment, English&Tea ha fet un pas més, creixent com a negoci. El que va ser una llavor al Passeig Verdaguer d’Igualada, ha fet florir un nou centre a un altre municipi de la comarca, a Capellades, al Passeig Miquel i Mas. En aquest sentit, la seva expansió li ha fet obrir una nova acadèmia d’idiomes, convertint a English&Tea en una acadèmia d’idiomes de referència de la comarca gràcies a l’obertura d’aquests dos centres.

Cambridge Learning Partner- Centre número 217

Una altra mostra d’aquest fet és que és l’únic centre d’Igualada i de la zona en ser Cambridge Learning Partner, com a centre número 217. Aquest 2022, la prestigiosa Universitat de Cambridge i l’editorial Cambridge University Press els han atorgat ser membre soci exclusiu “Cambridge Learning Partner” (partner educatiu) als seus clients d’English&Tea després d’haver passat els rigorosos requisits, veure i constar els seus resultats acadèmics i la seva metodologia. En aquest sentit, aquest projecte educatiu es basa en l’excel·lència i suport d’aquesta universitat a l’hora de preparar oficialment els exàmens de Cambridge. Això, com a resultat fa que sigui una garantia per al futur laboral: el segell de qualitat de Cambridge és una referència mundial en l’acreditació de l’anglès en els àmbits acadèmic i empresarial.

Business&Tea, anglès per a empreses i professionals

Mai és tard per aprendre un idioma, o per a millorar-lo. English&Tea ofereix programes a mida de les necessitats de cadascú, ja sigui fent classes amb grups reduïts, amb parelles, o classes particulars.

Aquest últim cas és una fórmula basada en el face to face, amb programes com Refresh&Tea, You&Tea, Speak&Tea… I que permet tenir més fluïdesa amb l’idioma gràcies a la conversa entre l’alumne i el professor.

Tenint en compte que les empreses cada cop s’obren més al món i on l’anglès és un idioma imprescindible per a vertebrar i generar relacions de negoci; una de les línies que s’ofereix i que està més enfocada per a les empreses és Business&Tea, un programa adequat a tots els perfils professionals i empresarials de la comarca. En aquest sentit, s’adeqüen als horaris, necessitats i peticions de cada empresa, oferint un programa a mida i exclusiu per a professionalitzar els departaments i les persones treballadores de l’empresa; fins i tot, sense moure’s de casa -segons el que vulgui l’empresa-, ja sigui a través de classes virtuals, al centre o a la mateixa empresa.

Fins al moment, hi confien empreses com Codina Metal, Curtits Badia, Dürr Dental, Espai Gastronomia, Grafopack, Intersports ccs, Original Buff, Schneider Electric, entre altres.

