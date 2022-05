Igualada, ciutat amiga de la gent gran

Som Ciutat Amiga de la Gent Gran, i això vol dir que la gent gran d’Igualada són una prioritat des de fa anys pel govern de Junts.

Les persones grans, les persones amb dependència i discapacitat han sigut, des del primer dia, una prioritat per aquest govern. Cal tenir en compte que l’espai de la gent gran és molt ampli, gràcies a l’esperança de vida actual i que per tant tenim molts perfils de gent gran i assumim el repte de fer una ciutat per tots i tenir una oferta de serveis i d’oci que doni sortida a aquest ampli ventall de realitats.

Hem habilitat nous espais d’atenció a la gent gran, a la dependència i a la discapacitat. Estan ubicats a la planta baixa de l’ECC i són totalment accessibles. Així mateix disposem d’un número de telèfon específic amb l’objectiu de apropar els servei a la ciutadania. Aquesta és una ampliació d’espai per a poder garantir l’atenció presencial i l’acompanyament social que cadascú necessiti.

Els Serveis d’Atenció Domiciliària s’adrecen en general, a persones i/o famílies en situació de risc social o en situació de dependència, i que es troben, per motius físics, psíquics o socials, amb dificultats per realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar. Volem que les persones puguin estar el màxim de temps possible a casa seva amb les millors condicions possibles, a casa com enlloc però bé. Així hem potenciat el servei de teleassistència, el serveis de suport a domicili per neteges o per atenció personals i seguim amb el projecte d’arranjament de pisos per a fer-los accessibles, i per tant fent obres sobretot per adaptació de banys i cuines per fer entorns segurs.

Una de els situacions que més ens preocupa al parlar de gent gran, és la solitud, la soledat no volguda i tot el que comporta, i que tal com hem dit ha empitjorat amb la pandèmia, per tant ja s’estan treballant projectes com RADARS o NEXES, per evitar l’aïllament.

Es tracta de desenvolupar plans d’acompanyament personalitzats a les persones grans detectades en situació d’aïllament o soledat no desitjada. Mitjançant visites als domicili i la coordinació amb els agents socials del territori, s’establiran vincles amb l’entorn.

Igualada és un ciutat amable, amb una ambició clara de ser més i més accessible, amb una visió important de ser més i més verda, amb l’anella verda, la via blava i tot d’espais naturals que ens aportin salut i benestar; amb proximitat de serveis com el nou Centre Cívic Nord, perquè tots els barris, tinguin accés proper a serveis i espais d’oci i de cohesió social que els permetin tenir un grau de socialització important. I una llarga llista de més i més coses, com poden ser també les campanyes policials per garantir la convivència amb els patinets, la revisió de la xarxa pública de lavabos per fer més confortable els passejos, i un llarg etcètera de petites coses que fan que la gent gran, sigui una de les prioritats clares del govern de Marc Castells.

Hem recuperat l’alegria, els espais, els carrers i la vida social, i cal fer més xarxa que mai, i per aquest motiu la Primavera Gran d’aquest any, és més gran i necessària que mai. Perquè escoltar i estar al costat de la nostra gent gran és fer d’Igualada una ciutat millor.