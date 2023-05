Empreses i famílies: preguntes freqüents

Què és una empresa familiar?

No existeix una definició única d’empresa familiar. Hi ha definicions que exigeixen que més del 50% del capital estigui en mans d’una família. A efectes tributaris el percentatge és del 5% a títol individual o del 20% com a grup familiar fins al segon grau (germans), entre altres requisits. Però la definició més encertada és la d’empresa en la qual una família té la capacitat de decidir l’estratègia, i la voluntat de continuar fent-ho.

Com neix una empresa familiar?

Una empresa familiar neix per l’emprenedoria d’algú que veu una oportunitat on altres només hi veuen dificultats. D’algú que va somiar. Els motius per a l’inici poden ser molt variats, des de la necessitat econòmica fins al desig de llibertat. En algun moment el fundador afegeix el desig de continuïtat a la següent generació; moment en què es transforma d’empresa propietat d’una família en empresa familiar.

Quines són les característiques d’una empresa familiar?

Les empreses familiars tenen una sèrie de possibles avantatges: harmonia, compromís, capacitat de sacrifici, visió a llarg termini, confiança, compenetració, autoritat reconeguda, exigència, agilitat en la presa de decisions i orgull de pertinença. Però també tenen una sèrie de possibles riscos: conflictes familiars que afectin el negoci, confusió de propietat i capacitat, confusió de retribució del treball i del capital, baixa liquiditat de les participacions, major resistència al finançament o socis externs, major dificultat de retenció professionals externs.

Com es gestiona una empresa familiar?

Una empresa familiar s’ha de gestionar de forma professional, és a dir, establint la mateixa mena de processos, sistemes i estructures que una empresa no familiar. En aquest sentit, té especial importància la definició de l’estratègia, que a les empreses familiars moltes vegades no està explicitada, i el funcionament dels òrgans de govern, que a les empreses familiars poden ser molt endogàmics.

Per facilitar la gestió de l’empresa familiar és també molt convenient que la família empresària defineixi quina mena de relacions vol establir amb l’empresa (què espera d’ella i què està disposada a donar-li), i estableixi en una constitució o protocol familiar les regles d’aquestes.