Entitats i candidatures reclamen una gestió pública de l’aigua a Igualada

Dijous 6 de maig es va celebrar un acte a Igualada que va comptar amb la presència de diferents candidatures municipals de l’Anoia, com Igualada, La Pobla i Vallbona, així com d’entitats com Aigua És Vida Anoia, l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública i la plataforma Impuls Sostenible. L’acte va servir per signar el Pacte Social i Municipal per l’Aigua a tots aquests municipis, que busca establir un model de gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de l’aigua a la ciutat.

El document signat durant l’acte va recordar els avenços que s’han fet en els darrers anys per recuperar la gestió pública de l’aigua a Catalunya, amb 16 municipis que han canviat a una gestió directa del servei, com ara Girona, Salt, Sarrià de Ter, o el Consell Comarcal d’Osona. També es van destacar les mobilitzacions ciutadanes, com la manifestació a Terrassa el 2017 o la gran manifestació que va tenir lloc a Igualada l’octubre de 2018, amb l’ampli suport de col·lectius, plataformes i entitats de la ciutat.

El Pacte Social i Municipal per l’Aigua a l’Anoia es compromet a vetllar per l’acompliment de quatre demandes bàsiques. La primera, considerar que el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament és un dret humà universal, inalienable i inviolable de tota persona i que ha de ser garantit en la seva totalitat, és a dir, tenint en compte les seves dimensions fonamentals: assequibilitat, qualitat i disponibilitat. La segona, implementar a Igualada i la resta de municipis un model de gestió pública de l’aigua que sigui de qualitat, eficaç i eficient, i exemple de gestió democràtica i transparent, amb la implicació i el control de la ciutadania. La tercera, aplicar una política d’aigua que preservi els ecosistemes aquàtics de les conques que abasteixen i donen vida a l’Anoia, i, finalment, la creació de la Taula de l’Aigua, un espai de concertació social sobre l’aigua, des d’on la ciutadania, el teixit social, etc. podran debatre i posar en comú idees i propostes.

Les candidatures que van signar el pacte van ser, d’Igualada (ERC, Igualada Som-hi, Poble Actiu i Igualada en Comú), de Vallbona (Junts som Vallbona i CUP) i ERC de la Pobla.