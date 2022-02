Els positius per covid a l’Anoia comencen a baixar

L’Anoia, igual que la resta de Catalunya, sembla que ja hauria arribat al pic de contagis de la sisena onada. I és que per primera vegada en les darreres setmanes, els casos positius de covid comencen a baixar. Així doncs, en la darrera setmana s’han detectat 3.117 positius, quan la setmana anterior n’havien estat 4.227, un descens força significatiu. Ara mateix, la incidència a set dies és de 2.693 casos per cada 100.000 habitants, una xifra molt similar a la de la setmana anterior. El risc de rebrot també ha baixat de forma molt considerable, passant dels 8.303 punts de fa una setmana als 5.245 d’aquesta. A més el percentatge de casos positius per cada test d’antígens o PCR feta, també està baixant i actualment ja està per sota del 20%. Finalment, una altra dada positiva és la taxa de reproducció, que s’ha tornat a posar per sota de 1 després de diverses setmanes per sobre i actualment està en 0,82 persones contagiades per cada nou positiu. Per altra banda, la dada negativa és que en les darreres 3 setmanes han mort fins a 14 persones per covid a la comarca i ja se’n sumen 670 des de l’inici de la pandèmia el març del 2020.

