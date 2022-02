Som-hi demana al Parlament que el CAP de l’Estació recuperi el servei de pediatria

El grup municipal d’Igualada Som-hi ha entrat una petició al Parlament perquè el CAP de l’Estació recuperi el servei de Pediatria. El portaveu de la formació, Jordi Cuadras, ha portat el tema a la cambra catalana acompanyat del diputat del PSC per l’Anoia Jordi Riba. Han registrat una Proposta de Resolució que serà sotmesa a votació dels diferents grups per demanar al govern de la Generalitat que reobri la Pediatria al CAP de l’Estació.

Una vegada registrada la petició, Jordi Cuadras, afirma que “no pararem fins que aconseguim que el CAP de l’Estació torni a tenir Pediatria i es deixi d’obligar les famílies a anar fins a Vilanova per visitar els seus fills i filles”. Cuadras recorda que “al mes de desembre vam destapar la situació i vam presentar una moció al Ple de l’Ajuntament per instar la Generalitat a reobrir el servei. Avui fem un pas més i entrem una petició al Parlament perquè ho demani formalment al departament de Salut”.

Jordi Cuadras avança que “esperem que tots els grups de la cambra recolzin la iniciativa, a diferència del que va passar al Ple d’Igualada, on la nostra petició no va rebre el suport del govern de Marc Castells. És una cosa que ens va deixar perplexos i que lamentem i no entenem, ja que el govern de la nostra ciutat hauria de ser el primer en reclamar un servei bàsic com la Pediatria i això no ha passat. Es tracta d’una qüestió de ciutat i no de partits i nosaltres la lluitarem fins al final, encara que Junts es posi de perfil”.

Cuadras denuncia que “deixar el CAP de l’Estació sense pediatria és completament injust per totes les famílies que necessiten aquest servei. No podem acceptar que aquest servei hagi desaparegut d’aquest centre d’atenció primària de la nostra ciutat. A la petició que hem registrat al Parlament detallem com moltes famílies no disposen de vehicle propi per anar a visitar-se a Vilanova o no tenen els recursos econòmics necessaris per assumir els 6,80 o 8,80 euros d’anada i tornada que costa el transport públic en tren o autobús”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta denuncia, també, el greuge que representa que el CAP Igualada Nord de les Comes sí que tingui el servei de Pediatria i el CAP de l’estació no en tingui: “És injust que dins d’una mateixa ciutat, estar adscrit a un CAP o a un altre vulgui dir tenir pediatre o no tenir-ne i haver d’anar a un altre municipi per ser atès. Cal que totes les famílies siguin tractades per igual i tinguin accés als mateixos serveis dins una mateixa ciutat sense distingir si viuen a un barri o a un altre”.

Un cop registrada la Proposta de Resolució al Parlament i a l’espera de la seva votació, Igualada Som-hi diu que seguirà explorant totes les vies per fer sentir la veu de la ciutat i “defensar el dret de les famílies a que els seus fills i filles siguin atesos al seu CAP”.