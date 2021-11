Els Mossos encara no han pogut prendre declaració a la víctima de la violació d’Igualada

La víctima de la violació d’Igualada ha perdut el 90% de l’audició a causa del cop que li van donar els presumptes agressors al cap. Fonts properes al cas han informat a Europa Press que la jove s’ha sotmès a diversos exàmens per avaluar la seva capacitat auditiva i que haurà de portar audiòfon.

La jove té lesions internes greus a causa de la violació i la policia encara no ha pogut prendre-li declaració per aclarir els fets. L’informe mèdic final que va explicar la mare de la víctima a El Periódico és impactant i relata greus danys físics. Segons Europa Press, la jove continua ingressada a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona on es va recuperant “progressivament”, i que la investigació dels Mossos d’Esquadra per trobar els presumptes agressors encara està sota secret d’actuacions

Segons ha detallat la mare, la jove no recorda què va passar després de sortir de la discoteca i la família encara demana ajuda ciutadana per poder trobar els agressors. Amb la intenció d’advertir a les famílies i que es conegui el que ha passat, la mare de la jove ha contactat amb els mitjans de comunicació perquè se’n facin ressò.