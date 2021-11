Som-hi denuncia que Igualada no té Pla Local de Seguretat i demana acordar-ne un

El grup municipal d’Igualada Som-hi critica que Igualada no té Pla Local de Seguretat. Segons comenten des de Som-hi, el govern de Junts va prometre al 2012 que el redactaria quan la Generalitat es va oferir a assessorar l’Ajuntament per a fer-lo i gairebé 10 anys després, no està fet. La formació considera ”molt greu” aquesta realitat i lamenta que “que el problema s’hagi fet gros i l’estiguin patint molts barris”. Per això considera urgent que la ciutat es doti d’aquesta eina i demana al govern que “actuï amb responsabilitat, no menyspreï la sensació d’inseguretat i esmeni l’error de no haver-lo fet”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “la sensació d’inseguretat a Igualada és creixent i no entenem com el govern de Marc Castells no té fet el Pla Local de Seguretat que al 2012 va dir que faria. Descobrir-ho ens ha deixat perplexos. Ho denunciem però alhora ens oferim a actuar amb responsabilitat i acordar-ne un amb els diferents actors implicats. La seguretat no és un tema de partits, sinó que és un tema de ciutat on tots hem de ser capaços d’aportar propostes per resoldre la inseguretat creixent”.

Cuadras detalla que “no podem afirmar que amb aquest Pla no hagués existit un augment de la inseguretat, però sí que podem afirmar que si aquest Pla estigués fet haguéssim estat més preparats per reaccionar amb accions preventives i ordenades en el temps per intentar evitar el punt al qual hem arribat. El govern està improvisant amb les mesures que va anunciar i això és seriós. Aquest Pla hauria d’haver estat fet i demanem que es faci perquè així ho marca la Llei d’Ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya”.

Jordi Cuadras afegeix que “estem davant un govern que no planifica la ciutat i això al final té conseqüències. És un govern que no ha impulsat el pla urbanístic que va prometre i avui tenim problemes d’habitatge, que tampoc té fet el pla de mobilitat sostenible que va prometre i avui som la vuitena ciutat amb més contaminació de Catalunya i que tampoc ha aprovat el Pla Local de Seguretat que va prometre i veiem com cada setmana creixent els problemes d’inseguretat”.

Tal i com marca la Guia per l’elaboració de Plans de Seguretat Local de Catalunya, “els plans locals han de definir els objectius generals i les prioritats, els mitjans i els recursos disponibles i especificar les accions que s’han d’emprendre”. També marca que “han d’abordar les problemàtiques detectades de manera proactiva i no limitar-se a reaccionar davant les incidències i plantejar els diferents perills per la seguretat del municipi”. La mateixa guia també indica que “l’alcalde, com a president de la Junta Local de Seguretat, és qui impulsa l’elaboració del Pla”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta denuncia “la sensació d’inseguretat que viuen moltes veïnes i veïns de diferents barris i també molts comerciants, ja sigui per robatoris, actes vandàlics, baralles o sorolls i incivisme les nits dels cap de setmana”. Igualada Som-hi demana actuar urgentment perquè la situació no vagi a més, tal i com està passant les darreres setmanes. També valora la feina dels agents de la policia però apunta a conèixer les indicacions i criteris que marca el departament responsable i de quins recursos es dota el cos.

Jordi Cuadras ja va demanar formalment, fa dues setmanes, al govern de la ciutat una reunió extraodinària de la Junta de Seguretat Local amb els grups de l’oposició per poder aportar una visió globals i propostes per millorar i posa d’exemple el que ha fet l’Ajuntament de Barcelona, que ha creat l’anomenada “Taula ciutadana per una nit cívica i segura” on hi participen entitats comercials, de la restauració, entitats juvenils, patronals de l’oci nocturn i també les entitats veïnals que a Igualada ja s’han mostrat disposades a col·laborar en aquest repte.