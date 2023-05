El vestuari, un llenguatge amagat, un llenguatge no verbal

Desapercebut i no identificat per a moltes persones. Així podríem descriure aquest llenguatge, de vital importància i que, al contrari, vinculem a la moda tots els amants d’aquesta i que el tenim present en totes les nostres recomanacions.

I és que, tot i que ens pugui semblar quelcom que està en un segon pla, la manera com ens vestim, les peces que escollim, parlaran per nosaltres i seran la nostra carta de presentació, ja sigui en l’àmbit personal com el professional.

El llenguatge no verbal pot venir donat de moltes maneres: gestos, moviments de les mans, la forma i entonació en què parlem, la gestió d’espai… tots aquests sí coneguts i força presents en les formacions empresarials, en actes polítics, televisió, etc.

Però què passa amb el vestuari? Si ens allunyem dels esdeveniments més formals i protocoŀlaris, se li resta importància o no hi ha a l’abast de tothom, d’una manera fàcil, una formació com a tal. Una formació que et doni eines per saber en cada moment de la teva etapa professional, quin és el vestuari adequat en funció de la feina que es desenvolupa o d’actes puntuals que puguin sorgir durant aquesta.

Està molt bé que cadascú pugui escollir i vestir-se com millor se senti i està molt bé que cadascú tinguem el nostre propi estil; així ha de ser i és el que hem de prioritzar. Però hi ha moments concrets en què és bo tenir una base, uns coneixements i construir a partir d’aquesta el vestuari més idoni i més adequat per a cadascun d’ells.

Des de l’Assessoria d’Imatge, i en relació amb l’àmbit empresarial, sabem i coneixem que avui en dia es permet el Business casual i des d’un punt de vista més actual, dels que estem immersos en aquest món de la imatge i, personalment així m’agrada presentar-lo, estaríem parlant del Dress Appropriately.

És el següent nivell en l’escala de l’elegància laboral. Combinacions de dues peces com poden ser la brusa i el jersei, amb una faldilla o pantaló. És la mateixa indumentària correcta i professional però una mica més relaxada. Vindria a ser el que acostumem a vestir en reunions més informals i dies en què el tracte amb clients és més limitat.

Tot això complementat adequadament amb el calçat i complements, que denotaran més o menys importància al nostre vestuari. Per tant, si alguna cosa hem de posar en el nostre llibre de “pendents” és aprendre a interpretar aquest llenguatge no verbal.

Una eina més per aconseguir la ruta perfecta per a nosaltres. I sobre això no hi ha cap regla escrita.