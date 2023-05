L’estat de les organitzacions el 2023

A partir d’una enquesta feta a més de 2.500 directius d’arreu del món, Mckinsey ha elaborat un article titulat The State of Organizations 2023: Ten shifts transforming organizations on es desprèn que les organitzacions avui dia s’enfronten a 10 canvis significatius que afectaran les seves estructures internes, processos i al personal i que de forma resumida expliquem en aquest article com fer-hi front:

1. Augmentant la velocitat, reforçant la resiliència. En aquest món tan volàtil, les organitzacions més resilients (en negatiu: insuficients fons propis, iniciatives aïllades, prioritats, direcció poc clara i diferències entre funcions i jerarquia) conjuntament amb rapidesa, són factors claus d’èxit i supervivència.

2. Autèntic híbrid. Balanç entre presencial i teletreball. Cada organització haurà de definir quin és el millor model per a cadascuna de les activitats a desenvolupar. Quatre de cada cinc empleats vol mantenir el nivell híbrid que ha viscut els darrers dos anys

3. Fent espai a l’AI. La inteŀligència artificial té més potencial que sobrecarregar les operacions. Pot ajudar a fer una millor organització. Hi ha organitzacions orientades a l’AI que ja s’estan reimaginant com gestionar el talent, processos i estructures organitzatives. S’està usant el doble l’AI el 2022 que el 2018.

4. Noves formes d’atreure, retenir i desgast. La gent està revisant les seves actituds, dins i fora de la feina. Les organitzacions responen analitzant les preferències individuals per tal de cobrir el gap entre el que demana el personal i les necessitats de l’empresa. El 39% dels enquestats es plantegen canviar de feina en 3 o 6 mesos

5. Tancant l’abisme de la capacitat. Per assolir un avantatge competitiu, les organitzacions necessiten construir una capacitat institucional, integrada pels processos, tecnologia i persones que et permetin fer-ho millor que la competència. Només un 5% dels enquestats té ben cobert el forat

6. Caminant per la corda fluixa del talent. Cal trobar el punt d’equilibri entre no deixar marxar el millor talent i el compte d’explotació. L’estudi demostra que el talent en el lloc adequat és un 800% més productiu que un perfil mitjà

7. Lideratge conscient de si mateix i inspirador. Per aconseguir això han de desenvolupar una gran consciència d’ells mateixos i dels entorns operatius que l’envolten. Només un 25% dels enquestats diuen que els seus líders estan compromesos, apassionats i inspiradors.

8. Fent progressos en diversitat, equitat i inclusió (DEI). Cal definir i posar en marxa accions i infraestructura per assegurar el progrés. Només un 47% enquestats afirma tenir infraestructura per assolir les aspiracions en aquests àmbits.

9. Salut mental. Moltes empreses tenen programes de benestar, tot i que les puntuacions acostumen a ser baixes. Cal enfocar els esforços en programes globals i no tan puntuals. Empleats amb reptes de caràcter mental o de benestar tenen quatre cops més de possibilitats de deixar l’empresa.

10. Eficiència recarregada. L’eficiència està en les tres primeres posicions de prioritats per als líders i molt enfocada en el desplegament dels recursos cap allà on més importa. El 40% dels enquestats veuen la complexitat de les organitzacions com la principal causa d’ineficiència i xifres semblants en la indefinició de rols i responsabilitats.

Ens hi posem?