Jordi Alba presenta el seu Campus d’Igualada el dia que anuncia que marxa del Barça

El jugador del FC Barcelona, Jordi Alba, ha estat aquest dimecres a la tarda a Igualada per presentar el campus d’estiu que organitzarà el jugador el proper mes de juliol. La presentació s’havia de fer al camp de futbol de Fàtima, però la pluja ha obligat a traslladar l’acte al Centre Cívic Nord. Això ha fet que la gran quantitat d’infants que s’han reunit al camp de futbol de Fàtima hagin pogut gaudir de molt poca estona del jugador blaugrana, que només s’ha apropat un moment a la zona on hi havia més aficionats a saludar i després ja s’ha traslladat al Centre Cívic Nord.

De fet, Jordi Alba ha fet parada a Igualada en una jornada molt especial per a ell, ja que aquest migdia ha anunciat que a finals de temporada deixarà de ser jugador del club blaugrana. Alba s’ha mostrat satisfet per la seva trajectòria, amb 11 anys i 18 títols al primer equip, i també ha confessat que està nerviós per jugar el seu últim partit al Camp Nou el proper diumenge.

Pel que fa al campus, Alba ha assegurat que durant el campus tornarà a Igualada per compartir una estona amb els jugadors i jugadores que s’han apuntat.