“El traç ocult”, una sorprenent creació que mostra l’esfera més intimista de l’il·lustrador igualadí Xavier Mula i Ferrer, al Museu de la Pell d’Igualada

Enmig d’algunes convocatòries sobre el Món del Disseny i de la Il·lustració, des de finals de maig és de visita obligada l’exposició “El traç ocult”, de Xavier Mula i Ferrer, un treball emmarcat dins de l’activitat “Som pell”, coorganitzada per Cal Cuta i el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, i englobada en els puntuals actes del Dia Internacional dels Museus.

Precisament, i per a aquesta ocasió, aquesta realització artística de Mula, guardonada en la categoria de Disseny gràfic, dins el Premi de Disseny Gaspar Camps, per l’obra “Madrid Magazine”, és mereixedora de l’exhibició pública que ens convoca aquests dies. Això és, dotze obres d’aquest dissenyador i il·lustrador refereixen una mostra amb què aquest aspira, a partir d’un nou discurs creatiu, a anar més enllà d’una presentació d’il·lustracions acabades, aproximant-se a un estil més sintètic i atorgant un major protagonisme a la figura humana; és a dir, servint-se de certes fonts d’inspiració, pensaments, conceptes, etc., a més d’uns procediments creatius que -des d’una percepció més madura del treball- li concedeixin un relleu total als personatges. En suma, una diligència artística sorprenent i elaborada que, de manera admirable, retrata la seva pròpia trajectòria professional.

Atenint-nos a les paraules de l’autor, Mula declara: “Basant-me en una llibreta d’esbossos o sketchbook, em plantejo una exposició on prenc nota i dibuixo la meva pròpia vida, posant de retruc al descobert la part més intrínseca i personal del meu treball, amb una tria acurada de dotze projectes realitzats aquests darrers anys; val a dir, uns projectes que representen el meu univers creatiu i que m’han fet créixer com a persona i com a artista”.

D’una revisió atenta de tota aquesta labor artística i de les pròpies paraules de Mula se n’obté, amb quin encert -lluny de limitar-se a exposar les seves obres digitals en una gran sala, obres que ja es poden observar en una pàgina web i a les xarxes socials- aquesta havia de ser la conjuntura favorable per a mostrar a partir d’una combinació d’imatges de gran format, juntament amb d’altres que són esbossos i papers, l’evolució que explica el rerefons i l’essència de cada projecte.

Al capdavall, un muntatge innovador, com si fos un collage gegantí, i alhora suggeridor i didàctic, que reuneix el procés de treball i les reflexions que Mula ha fet de diferents temes durant tota una progressió creativa: sobre la cerca d’estil; sobre la intel·ligència artificial; sobre el seu espai de treball a La Maca; sobre el cabal inspirador de viure al bosc; sobre els referents artístics del seu pare; sobre la relació entre treball i vida personal; sobre els aprenentatges; l’experiència; els viatges, etc. De totes totes, un regenerador i atractiu assemblatge que ve a ser una mena de teràpia per a frenar, observar, reflexionar… i seguir caminant, en un any en què aquest artista celebra 40 voltes al sol i deu anys com a professional del disseny i la il·lustració; i, després de més de quatre-cents projectes, més de mil il·lustracions, tres mil esbossos, milers de dubtes, encerts, però també errors, al costat d’una recent paternitat. Definitivament, tot un cúmul que vol compartir amb un gran públic.

Un retallat perfil biogràfic ens descobreix a l’igualadí Xavier Mula i Ferrer com a il·lustrador i dissenyador gràfic. Fill de dibuixant i creador publicitari, va estudiar a Escola Massana i a l’Escola Bonnemaison, de Barcelona, i a Escola La Gaspar d’Igualada, on actualment hi exerceix com a docent.

A més, centrat el seu treball en el camp editorial de la publicitat i de la comunicació visual; es defineix des d’un estil versàtil que li permet satisfer una pluralitat d’encàrrecs, d’aquí i de més enllà de les nostres fronteres, no sense mantenir intocables el seu cromatisme viu i atrevit i aquell traç tan dinàmic i enèrgic que li facilita amb escreix la comunicació des d’un llenguatge abastament potent i lúdic. Avui, alguns dels seus clients són: Forbes, UEFA, HarperCollins, Editorial SM, entre altres.

La seva obra ha estat premiada en diverses ocasions: el Laus Or ADG-FAD, el Premi Junceda d’Il·lustració APIC, la selecció al Catàleg Iberoamericà d’Il·lustració del 2016 o la selecció a la shortlist dels World Illustration Awards 2021.

Si bé l’exposició roman oberta fins al 9 de juliol, algunes de les obres de Xavier Mula es podran veure projectades durant la sessió de discjòqueis Knob Rite & Chawer i el VJ Marc Sarret.