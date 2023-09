El Teatre de l’Aurora presenta “CR#SH” de la companyia Mea Culpa

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora inaugura la Programació Setembre/Desembre 2023, que comptarà amb 11 propostes d’alt nivell i qualitat d’arts escèniques. Obrirà la nova programació la companyia Mea Culpa amb CR#SH (tothom pot caure), un espectacle sobre la salut mental dels joves per a joves de totes les edats que ha rebut l’aplaudiment del públic i la crítica al seu pas, entre d’altres, per la Mostra Igualada 2021 i per Barcelona.

La Carla, el Gerard i l’Alba recorden la seva adolescència buscant el moment on alguna cosa es va tòrcer i no van saber detectar-ho. La Carla, aspirant a tenista d’elit, lluita constantment per ser la millor en tots els àmbits de la seva vida. El Gerard es bolca passionalment en una relació virtual a través d’una aplicació de cites i l’Alba intenta ferventment trobar el seu lloc al món.

Tres històries que no deixen ningú indiferent. Tres històries que aconsegueixen ressonar massa, que poden semblar a priori llunyanes, però que al mateix temps es fan estranyament properes. Tres històries de tres persones que, com tothom, van haver d’aprendre que cuidar-se i escoltar-se és la millor eina que tenim per caminar.

La companyia Mea Culpa torna a l’Aurora després de presentar-hi èxits com El darrer dia del Cafè de la Granota o La plaça del diamant.

Les funcions tindran lloc el divendres 22 i el dissabte 23 a les 20 h i el diumenge 24 a les 19 h.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Setembre/Desembre 2023, que ofereix 3 espectacles per 36 euros amb un 33% de descompte. A més, pel fet d’adquirir aquest abonament també es podrà gaudir d’un descompte del 33% (de 6 €) per a la resta d’espectacles de la programació. Venda d’abonaments fins el 19 de novembre a www.teatreaurora.cat o bé trucant al 93 805 00 75 (només dies laborables).