El festival Pieradegusta torna a la vila

Des de fa cinc anys, Piera acull el festival Pieradegusta, una proposta pensada per oferir a tothom un espai a on s’uneix la música i la gastronomia de quilòmetre zero.

L’esdeveniment se celebrarà a diversos indrets del municipi entre el 23 i el 24 de setembre, i s’organitzaran activitats i mostres adreçades a tots els públics. El programa en detall es pot consultar en línia en aquesta mateixa pàgina.

Programació

Les propostes s’encetaran el dissabte, 23 de setembre, a les 11.45 hores, amb la inauguració de la fira a càrrec de representants del govern local. Durant la resta de la jornada, la canalla podrà participar en propostes com l’Hort de l’Eriçona Airí, en un berenar amb pa amb oli i xocolata o en un racó de jocs.

De cara al vespre, la sala d’exposicions acollirà una sessió sobre la implicació femenina en l’elaboració del vi i, a la nit, la banda pierenca Owfarran oferirà un concert a la plaça del Peix, a on el discjòquei Mhodes posarà música fins a les 23 hores.

El segon dia de Pieradegusta, 24 de setembre, inclourà un esmorzar amb raïm i cava, com a homenatge als temps de verema a Piera. A continuació, es podrà gaudir d’una zona d’estands de degustació i una proposta de maridatge entre música i cava, amb l’acompanyament de violinistes de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases, mentre que, a partir de migdia, també hi haurà una zona perquè els infants es pintin les cares. La jornada conclourà amb una sessió musical a càrrec d’un discjòquei.

Paradistes

El festival Pieradegusta es desenvolupa amb la presència de diversos comerços. En concret, l’espai comptarà amb paradistes del Bar Foment; Cava Pagès Entrena; Mas del Vidre; Caves Mungust; Halawiyat om Farah W Hajar; Bar La Lola; Bodegues Aracata, Gela’t; La Cocina de Virginia; Ca l’Enric Celler; Lonecesito Tapes-Restaurant; Maria Casanovas; Caves Gabarró; Restaurant El Racó de la Noa; La Taberna; Family Gins & Food i Family Gins.

La iniciativa es duu a terme gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament, Vadefoodies i la Diputació de Barcelona.