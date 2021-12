El Somiatruites revalida l’Estrella Verda Michelin i el BiB Gourmand

El restaurant i hotel Somiatruites, amb els germans Xavier i David Andrés al capdavant, ha tornat a rebre l’Estrella Verda Michelin, un distintiu que la prestigiosa guia atorga als negocis gastronòmics compromesos amb la defensa del medi ambient per posar en valor i difondre les millors pràctiques gastronòmiques en l’àmbit de la sostenibilitat.

Del Somiatruites ha valorat l’estructura arquitectònica en el conjunt del barri del Rec d’Igualada i l’hort de la coberta que serveix com a aïllament tèrmic i produeix vegetals per abastir de matèria prima la cuina del restaurant. A més, l’hort es rega amb l’aigua freàtica del barri, i les restes de verdura i pa que genera el restaurant serveixen d’aliment per a les gallines que, al seu torn, fan l’adob per l’hort; un circuit tancat que genera un residu zero.

A més del Somiatruites han obtingut l’Estrella Verda el restaurant Les Cols d’Olot, la Cocina Hermanos Torres de Barcelona i l’Antic Molí d’Ulldecona, entre d’altres.

D’altra banda, la Guia Michelin Espanya i Portugal 2022 també revalida per al restaurant igualadí el distintiu Bib Gourmand, que ostenta ininterrompudament per sisè any consecutiu (des del 2017) i que reconeix els establiments que ofereixen una proposta gastronòmica d’alta qualitat a preus assequibles.